सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला डेंगू का लार्वा, हाल ही में डेंगू फीवर से उबरे हैं एक्टर

बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान की बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट में दो जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है. बीएमसी के मुताबिक, इंस्पेक्शन के दौरान सलमान के घर में तो नहीं, लेकिन उनकी बिल्डिंग में दो अलग-अलग जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला. इसके बाद बीएमसी ने इमारत में कुछ छिड़काव भी किए हैं.

सलमान को हो चुका है डेंगू

सलमान खान को कुछ दिन पहले ही डेंगू हुआ है. डेंगू होने की वजह से उनकी फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' की शूटिंग भी रुक गई है. तबीयत खराब होने की वजह से सलमान ने बिग बॉस का वीकेंड का वार भी होस्ट नहीं किया था. उनकी जगह करण जौहर ने शो में होस्टिंग की कमान संभाली. लेकिन अब सलमान खान धीरे-धीरे डेंगू से रिकवर हो रहे हैं.

सलमान खान को डेंगू होने की जानकारी मिलने के बाद ही BMC की टीम पिछले कुछ दिन से दवा और धुएं का छिड़काव करने के लिए रोजाना गैलेक्सी अपार्टमेंट और उसके आसपास के इलाकों में जा रही है. अब इंस्पेक्शन के दौरान BMC की टीम को सलमान की बिल्डिंग में दो अलग-अलग जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है.

सलमान की तबीयत में हो रहा सुधार

डेंगू होने के बाद सलमान खान को बीते दिन पहली बार आयुष शर्मा की बर्थडे पार्टी में स्पॉट किया गया. अब सलमान की तबीयत में सुधार हो रहा है. सूत्रों की मानें तो 26 अक्टूबर के बाद से सलमान अपनी फिल्म की शूटिंग भी फिर से शुरू कर सकते हैं.

तबीयत खराब होने की वजह से सलमान किसी दिवाली पार्टी का भी हिस्सा नहीं बने. उन्हें फैंस ने काफी मिस किया. फिलहाल सलमान पर अपनी बिग बजट फिल्म और बिग बॉस शो की जिम्मेदारी है, इसलिए वो जल्द से जल्द रिकवर होना चाहते हैं. सलमान के फैंस उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं.

बिग बॉस का वीकेंड का वार एपिसोड भी सलमान खान के बिना काफी फीका लगा. कई लोग तो सिर्फ सलमान की वजह से ही शो देखते हैं. ऐसे में हर किसी को सिर्फ सलमान के जल्द से जल्द ठीक होकर शो में लौटने का इंतजार है. अब देखते हैं सलमान कब ठीक होकर बिग बॉस का वीकेंड का वार एपिसोड होस्ट करते हैं.

हम तो यही कहेंगे Get Well Soon Salman Khan!

Input- Dev Kotak