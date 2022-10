Bigg Boss 16: साजिद खान को सपोर्ट करने पर ट्रोल हुईं शहनाज गिल, भड़के लोग बोले- फिल्मों के लिए कुछ भी...

बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) का धमाकेदार आगाज हो चुका है. लेकिन ग्रैंड प्रीमियर के बाद फैंस इस शो से थोड़ा नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह हैं साजिद खान. जी हां, सलमान खान के शो में फिल्ममेकर साजिद खान ने भी एंट्री की है. साजिद खान की एंट्री पर शहनाज गिल भी उन्हें सपोर्ट करती नजर आईं, लेकिन दर्शकों को बिग बॉस के घर में साजिद खान की एंट्री और शहनाज का उन्हें सपोर्ट करना पसंद नहीं आया.

शहनाज गिल ने साजिद खान को किया सपोर्ट

दरअसल, साजिद खान पर मी टू मूवमेंट के दौरान कई महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था. इन आरोपों के आधार पर द इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (IFTDA) ने उनके फिल्में डायरेक्ट करने पर रोक लगा दी थी. बिग बॉस के मंच पर सलमान खान से बातचीत करते हुए साजिद खान ने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हाउसफुल 4 का क्रेडिट उनसे छीन लिया गया था.

साजिद खान पर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप के बाद उन्हें बिग बॉस के घर में एंट्री देना, बिग बॉस लवर्स को ठीक नहीं लगा. खासकर शहनाज गिल के साजिद खान को सपोर्ट करने पर लोग शहनाज से भी नाराज हो गए हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

ट्रोल हो रहीं शहनाज

साजिद खान ने जब बिग बॉस के मंच पर एंट्री की, तो शहनाज गिल वीडियो मैसेज के जरिए उन्हें सपोर्ट करती दिखीं. शहनाज ने साजिद को कहा कि वो लड़ाई ना करें, बल्कि एंटरटेन करें और अपने ह्यूमरस अंदाज से फैंस को हंसाएं. शहनाज का साजिद खान को सपोर्ट करना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. लोग शहनाज पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

मीटू मूवमेंट में विवादों में आए साजिद खान को सपोर्ट करने पर यूजर्स ने शहनाज पर भड़ास निकाली है. एक यूजर ने एक्ट्रेस को ट्रोल करते हुए लिखा- फिल्मों के लिए सना (शहनाज) का साजिद खान को सपोर्ट करना मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा.





एक दूसरे यूजर ने लिखा- शो के प्रीमियर का सबसे खराब पॉइंट शहनाज गिल का साजिद खान को सपोर्ट करना है.

The lowest point of today’s premiere was Shehnaaz Gill coming out in full support of #SajidKhan.

Extremely disappointing! 👎🏻#BB16 #BiggBoss16 — Rachit (@rachitmehra_2) October 1, 2022

यहां देखें यूजर्स और क्या कहे रहे हैं?

9 women had accused #SajidKhan of Sexual abuse...

And He Got Support 🌚

Ofcourse He will be the Next Baby Face of Channel & the winner by the support of Salman ,Farah & Endemol Itlsef 🤞#BiggBoss #BiggBoss16 — Pàul (@Paul_maniac) October 2, 2022

I love #ShehnaazGiIl ❤ but I hate her for supporting me too culprit #SajidKhan .. People like Sajid should be behind bars. Here in Bollywood he is doing a show and next directing a movie.. Shame 😡 — Swapan Singh (@HOUSESWAPAN) October 2, 2022

Personally I think that @ColorsTV #BiggBoss16 they got #SajidKhan to gain some more publicity or there is some jhol I don't think sajid Is contestant but let's see yeh toh waqt he batayega #SalmanKhan #SidNaaz #bhaijaan — Arbaaz (@Arbaaz31910704) October 2, 2022