Bigg Boss में मिस इंडिया के नखरे! किचन का काम करने से इनकार, 'गरीबी कार्ड' खेलने पर हुईं ट्रोल

Bigg Boss 16: मिस इंडिया 2020 रनरअप मान्या सिंह ने बिग बॉस 16 में धमाकेदार एंट्री की. मान्या ने शो के ग्रैंड प्रीमियर में कहा कि वो शो में अपनी खास पहचान बनाने और लंबा टिकने आई हैं, ताकि खूब सारे पैसे कमा सकें. लेकिन अभी तक शो में मान्या ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई हैं. लेकिन फिर उन्हें किस बात को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है? आइए जानते हैं...

यूजर्स मान्या से क्यों हो रहे नाराज?

मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह ने प्रीमियर डे पर सलमान खान से बातचीत में अपने मुश्किल दिनों को याद किया था. शो में भी मान्या कई बार अपनी गरीबी को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं. ऐसे में कुछ लोग मान्या को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं.

इसी दौरान सोशल मीडिया पर मान्या सिंह का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में मान्या सुंबुल तौकीर को बता रही हैं कि उनके पिता शो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं है. मान्या की इस बात पर सुंबुल कहती हैं कि वो फोन में तो देख सकते हैं. इसपर मान्या आगे कहती हैं- वो गांव में रहते हैं, इसलिए फोन पर भी नहीं देख सकते हैं. जबकि शो प्रीम‍ियर के दिन मान्या ने खुद बताया था मेरे पिता पूरे मुंबई में ऑटो चलाते हैं. ऐसे में उनकी बातों को समझ पाना दर्शकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है.

इसके अलावा मंगलवार के एपिसोड में मान्या सिंह किचन ड्यूटी पर टीना दत्ता से लड़ाई करती दिखीं. शो के पहले दिन तो मान्या नजर ही नहीं आईं, लेकिन जब नॉमिनेशन में कुछ लोगों ने मान्या का नाम लिया तो उसके बाद वो किचन ड्यूटी पर बहसबाजी करती दिखीं. उन्होंने किचन की सफाई करने से इनकार कर दिया था. ऐसे में कई यूजर्स का यह भी कहना है कि मान्या ने जानकर काम न करने का मुद्दा बनाया, ताकि वो दिख सकें.

मान्या को क्या कह रहे यूजर्स?

सोशल मीडिया पर मान्या सिंह को विक्टिम कार्ट प्ले करने और किचन ड्यूटी पर लड़ने की वजह से कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, जबकि कई लोग उनके सपोर्ट में भी आगे आ रहे हैं.

एक यूजर ने मान्या को ट्रोल करते हुए लिखा- हर जगह गरीबी कार्ड. वे अपने लिए ड्रेसेस, मेकअप खरीद सकती है, लेकिन पिता को फोन या टीवी नहीं दे सकती है.

#Gareebi card everywhere .



She can finance dresses, make up for herself but papa ko Phone/Tv le k nahi de sakti?#ManyaSingh #BiggBoss16 ▪︎ #BB16 pic.twitter.com/hz0fk6cgEF — Basti Ki Hasti (@BastiKiHasti) October 3, 2022

वहीं, प्रीमियर डे के दिन मान्या ने बोला था कि उनके पिता मुंबई में ऑटो चलाते हैं, लेकिन अब शो में उन्होंने कहा कि उनके पिता गांव में हैं. इस बात को लेकर भी कई लोग मान्या पर निशाना साध रहे हैं. यूजर ने लिखा- लेकिन उन्होंने सलमान खान से कहा था कि उनके पिता मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो वो गांव में कैसे हो सकते हैं. वहीं, कई लोग मान्या के हेटर्स को जवाब देकर उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं.

First of all she said on premiere her father is in Mumbai

And in village people also have TV

And also people can watch from phone

Ye garibi card khel rahi h — LANCE (@Lancelot998) October 3, 2022

But she said to Salman Khan that her father drives auto in Mumbai so how come he is in a village? lol #BB16 — sana🌞 (@existentialera) October 3, 2022

आइए जानते हैं यूजर्स मान्या पर किस तरह निशाना साध रहे हैं-

The only difference between #ManyaSingh & #SumbulToqueerKhan is that Manya Seeks Attention and Sumbul gets attention whenever she speaks. 🌟👏#BB16 #BiggBoss16 — Rubiology 💋 (@ItsRubiology) October 3, 2022

I Felt #ManyaSingh Was Just OverReacting On things after when she got nominated



She was snapping for no reason #TinaDatta Bahaved very Gently with her still even she snapped at #SumbulTauqeer For nominating Her#BiggBoss16 #BiggBoss #BB16 #SumbulArmy #SumbulSquad has pic.twitter.com/MrRCV5ZoT1 — Journalist Himanshu Soni (@Vishusoni02) October 3, 2022

The only difference between #ManyaSingh & #SumbulToqueerKhan is that Manya Seeks Attention and Sumbul gets attention whenever she speaks. 🌟👏#BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/0zXgu0maP9 — Bigg Boss 16 Update 👁 (@Muzzammilthakur) October 3, 2022

This Manya and Nimrit are hell irritating!! — Dr. Navdeep Kaur (@DrNavdeepKaur9) October 4, 2022

सलमान से मान्या ने क्या कहा था?

मान्या सिंह ने शो में एंट्री के साथ फैंस को बताया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलों को सामना किया है. मान्या ने कहा था कि लोगों को लगता है कि मिस इंडिया बनने के बाद जिंदगी बदल जाती है. बहुत पैसे मिलते हैं. लेकिन हकीकत ये है कि मिस इंडिया रनर अप बनने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला. 2 साल के लंबे समय के बाद उन्हें एक कमर्शियल मिला था. मान्या ने ये भी बताया था कि उनके मिस इंडिया रनर अप बनने के बाद भी उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं. वे खुद भी अपने पिता के ऑटो से ट्रैवल करती हैं, ताकि पैसे बचा पाएं.