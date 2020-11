बिग बॉस: एजाज ने छीना नैना की सिगरेट का पैकेट, घर शुरू हुई घमासान

बिग बॉस 14 में लड़ाईयों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है. एजाज खान इस समय घर के कप्तान हैं, लेकिन उनकी कप्तानी पर जल्द ही आंच आ सकती है. शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें एजाज खान के एक्शन्स से घरवाले खासकर उनके दोस्त काफी नाराज नजर आ रहे हैं.

असल में बात नैना सिंह के ग्रीन टी पीने से हुई थी. नैना के पास ग्रीन टी नहीं थी और उन्होंने जान कुमार सानू से इसे मांगा था. इसपर जान को कहा गया कि कोई भी लग्जरी आइटम वह किसी को भी नहीं दे सकते. ऐसे में एजाज ने नैना का सिगरेट का पैकेट उसे ले लिया, जिससे नैना नाराज हो गईं. नैना भी सिगरेट का पैकेट छिन जाने के बाद कहती हैं कि वो खाना नहीं बनाएंगी. अब देखना होगा कि क्या सिगरेट का पैकेट घर में एजाज की कैप्टेंसी को हिला देगा.

दूसरी तरफ निक्की तंबोली, एजाज को गलत ठहरा रही हैं और कह रही हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते. एजाज कहते हैं कि उनके मन में जो आएगा वो करेंगे और कोई उन्हें रोक नहीं सकता. एजाज ने कहा कि अगर किसी को उनकि कैप्टेनसी से दिक्कत है तो उन्हें कैप्टेन के पद से हटा दिया जाए.

