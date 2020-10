BellBottom Teaser: रेट्रो थीम में सामने आया अक्षय कुमार का लुक, स्पाई थ्रिलर में करेंगे कमाल

Go BellBottom! Here’s a thrilling throwback to the 80s. 🙌🏼 Presenting #BellbottomTeaser . #VashuBhagnani @_vaanikapoor_ @iamhumaq @larabhupathi @ranjitmtewari @jackkybhagnani @deepshikhadeshmukh @onlyemmay @madhubhojwani @nikkhiladvani @emmayentertainment @pooja_ent @primevideoin @saregama_official #BellBottom

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar) on Oct 4, 2020 at 11:00pm PDT