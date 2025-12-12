जया बच्चन ने पैपराजी पर उठाए सवाल, विवादित बयान पर आशुतोष राणा ने कही ये बात

जया बच्चन और पैपराजी का रिश्ता काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. एक्ट्रेस अक्सर पैपराजी से शोर मचाने, उनके भागने-दौड़ने और अन्य चीजों से नाराज रहती हैं. हाल ही में जया ने पैपराजी के कपड़ों पर कमेंट किया था, जिसपर विवाद हो गया. अब एक्टर अशुतोष राणा ने एक्ट्रेस के बयान पर अपनी राय रखी है.

एक एजेंसी संग बातचीत में आशुतोष राणा कहा कि इंसान की भावनाएं और संवेदनशीलता ही उसकी प्रतिक्रियाओं को तय करती हैं. जया बच्चन के बयान पर सवाल पूछे जाने पर आशुतोष ने जोर देकर कहा कि हर इंसान का अपना मूल्य होता है और हम सब बहुत भावुक और संवेदनशील भी होते हैं. इन भावनाओं की वजह से कभी-कभी हम आवेश में आकर किसी पर 'हमला' करने जैसा महसूस करते हैं या आलोचना कर बैठते हैं. लेकिन यही संवेदनशीलता हमें रुकने, सोचने और यह समझने का मौका भी देती है कि सामने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने हम खुद हैं.

एक्टर ने कहा, 'मेरा मानना है कि हर व्यक्ति का अपना मूल्य है, हम बहुत इमोशनल हैं और संवेदनशील भी. इसलिए कभी-कभी भावनाओं में बहकर हमें लगता है कि हम किसी पर अटैक कर रहे हैं. लेकिन ठीक उसी संवेदनशीलता की वजह से हमें यह भी एहसास होता है कि भगवान ने हमें जितना बनाया है, उतना ही उस दूसरे व्यक्ति को भी बनाया है.'

हाल ही में इंडियन टेलीविजन एकेडमी (ITA) के संस्थापक और एक्टर शशि रंजन ने भी जया बच्चन के पैपराजी कल्चर वाले बयान से असहमति जताई थी. विवाद पर बोलते हुए शशि रंजन ने कहा, 'यह जया बच्चन जी की निजी राय थी और मैं उनकी इस राय से पूरी तरह असहमत हूं.' तो वहीं अमीषा पटेल ने पैपराजी का खुलकर समर्थन किया था. एक्ट्रेस ने उनकी मेहनत और समर्पण की तारीफ भी की थी.उन्होंने फोटोग्राफर्स और मीडिया प्रोफेशनल्स को बेहद मेहनती बताया.

क्या है मामला?

हाल ही में एक इवेंट में जया बच्चन ने कहा था कि उनका पैपराज़ी से कोई वास्ता नहीं है. उन्होंने उनकी काबिलियत और प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाते हुए बढ़ती दखलअंदाजी की आलोचना भी की थी. अपनी नाराजगी जताते हुए जया बच्चन ने कहा था, 'ये जो बाहर गंदे, टाइट पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर… इन्हें लगता है कि बस मोबाइल है तो फोटो खींच लो और जो मन में आए बोल दो. और जिस तरह के कमेंट पास करते हैं, ये लोग हैं किस तरह के? कहां से आते हैं? किस तरह की शिक्षा है इनके पास? क्या बैकग्राउंड है इनका?' जया के इस बयान से सोशल मीडिया भड़क उठा था और इसपर विवाद शुरू हो गया.

