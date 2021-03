सिंगर आशा भोसले को मिलेगा 'महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड', उद्धव सरकार का फैसला

महान सिगंर आशा भोसले को संगीत जगत में अपने उम्दा काम के लिए महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. गुरुवार को उद्धव सरकार की तरफ से एक मीटिंग के बाद इस बात का ऐलान किया गया. कहा गया था कि आशा भोसले को महाराष्ट्र के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा. उन्हें उनके बेहतरीन काम के लिए ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है.

आशा भोसले को सबसे बड़ा सम्मान

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर सिंगर आशा भोसले ने भी रिएक्ट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सरकार और अपने तमाम फैन्स का शुक्रिया अदा किया है. सिंगर ने लिखा है- महाराष्ट्र के लोगों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे सबसे बड़े अवॉर्ड से सम्मानित करने का मन बनाया है. बहुत शुक्रगुजार हूं. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. वैसे जिस अवॉर्ड से आशा भोसले को सम्मानित किया जा रहा है, पहले सिंगिंग जगत के कलाकारों को ये अवॉर्ड नहीं दिया जाता था. इसे सिर्फ लिटरेचर, आर्ट और विज्ञान की दिशा में किए गए शानदारों कामों के लिए दिया जाता था. लेकिन अब ये ट्रेंड बदल चुका है और कई महान कलाकारों को महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड से नवाजा गया है.

My heart felt gratitude to the people of Maharashtra for conferring upon me the highest level of honour the state can award to an individual - the Maharashtra Bhushan Award.



Eternally grateful 🙏🏼



Jai hind. Jai Maharashtra pic.twitter.com/1WWejGSSiQ