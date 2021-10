Aryan Khan Drugs Case: कोर्ट में चल रही आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा We Love You SRK

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई चल रही है. इससे पहले 8 अक्टूबर को इनकी जमानत पर दाखिल अर्जी को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद 11 अक्टूबर को एनडीपीएस कोर्ट में केस जाने से पहले एक बार फिर आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने इसे 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया. कोर्ट ने यह कदम एनसीबी के जवाब तक के लिए उठाया था. 13 अक्टूबर को एनसीबी कोर्ट में जवाब पेश कर दिया है.

शाहरुख कर रहे ट्विटर पर ट्रेंड

अब जमानत पर सुनवाई से पहले शाहरुख खान के सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर 'We Love You SRK' ट्रेंड कराना शुरू कर दिया है. एक फैन ने लिखा, "हर जगह हर पल, हर समस्या में हम सभी आपके साथ खड़े हैं. वी लव यू एसआरके." एक और फैन ने लिखा, "आप अपनी जिंदगी लोगों को एक्स्प्लेन करने में नहीं निकाल सकते हैं. आपको सीखना होगा कई चीजों को इग्नोर करना जो आसपास के लोग आपके बारे में कहते हैं." इसी तरह और भी कई फैन्स ने सोशल मीडिया पर एसआरके को टैग करते हुए उनके सपोर्ट में कई ट्वीट्स किए हैं.

Through every thick and thin



You can't spend your life explaining yourself to people. You really need to learn to ignore a lot of things that people say about you.

Anyone who is tweeting or may be not, but I know this for sure, Good heart people are tensed for him, feeling for him and making prayers for him. May Aryan gets his bail tomorrow.

Every SRKian is true friend of Shah Rukh Khan and always with him !!



You have fought and overcome every hardship you have ever faced in life..this too shall pass sir.



बता दें कि आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात क्रूज शिप की रेव पार्टी से गिरफ्तार किया गया था. इनके साथ दोस्त अरबाज मर्चेंट भी गिरफ्तार हुए थे. इनके पास से 6 ग्राम गांजा बरामद हुआ था. हालांकि, आर्यन खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि अरबाज भी वहां आने वाले हैं. क्रूज में जाकर ही उन्हें अरबाज के बारे में खबर लगी थी. दोनों साथ ही में पार्टी एन्जॉय कर रहे थे.

शाहरुख खान ने हायर किया नया वकील, क्या Aryan Khan को मिलेगी बेल?

सोशल मीडिया पर भी शाहरुख खान को सपोर्ट करते हुए फिल्म इंडस्ट्री सामने आई है. कई सेलेब्स ने आर्यन खान को मजबूत बने रहने की बात कही है. सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने गौरी खान और शाहरुख खान को अपना सपोर्ट दिखाया है. इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं. बता दें कि 12 अक्टूबर को अबराम खान मुंबई में स्पॉट हुए थे, जिसके बाद शाहरुख के फैन्स ने उनका सपोर्ट करते हुए ट्रोल्स पर निशाना साधा था और कहा था कि कम से कम बच्चे को तो छोड़ दो.