IPL 2022: ड्रग्स केस के बाद Shah Rukh के बेटे Aryan Khan की पहली पब्लिक अपीयरेंस, फैंस बोले 'शेर का बच्चा आ गया'

IPL 2022, Mega Auction: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए साल 2021 काफी मुश्क‍िलों भरा रहा. उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में जेल की हवा खानी पड़ी. बेटे पर लगे इतने बड़े आरोप के बावजूद शाहरुख ने हिम्मत नहीं हारी और आख‍िरकर बेटे को लगभग एक महीने बाद जमानत दिलवाकर माने. अब कुछ समय पहले ही अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर शाहरुख ने वापसी कर ली है.

इस बीच इंड‍ियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) का ऑक्शन शुरू हो गया है. अब चूंक‍ि शाहरुख आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के माल‍िक हैं, तो ऑक्शन में उनकी मौजूदगी भी अहम है. लेक‍िन काम के चलते शाहरुख की इस जिम्मेदारी को उनके दोनों बच्चे आर्यन खान और सुहाना खान पूरा करते दिखाई दिए. आर्यन और सुहाना ऑक्शन ब्रीफ‍िंग में स्पॉट किए गए. ये तस्वीर आते ही सोशल मीड‍िया पर वायरल हो गई है.

Palak Tiwari की ग्लैमरस फोटोज पर Salman Khan की Ex गर्लफ्रेंड का कमेंट, क्या लिखा?

आर्यन के फर्स्ट पब्ल‍िक अपीयरेंस से बेहद खुश हैं फैंस

लोग आर्यन को पब्ल‍िक इवेंट में देख काफी खुश हैं. हो भी क्यों नहीं, ड्रग्स केस में जेल से छूटने के बाद आर्यन का यह पहला पब्ल‍िक अपीयरेंस है. यूजर्स ने आर्यन के इस साहस की दाद दी है. एक यूजर ने लिखा 'इतने लंबे समय बाद ये देखकर अच्छा लगा...आर्यन एक मुश्क‍िल पर‍िस्थ‍ित‍ि से बाहर निकले और उनका पर‍िवार भी...अब वे वापस स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं...उनके एडोरेबल लुक्स के लिए तैयार हैं.' एक अन्य ने लिखा 'मैं बेहद खुश हूं yayyyy'.

Gangubai Kathiawadi के लिए Alia Bhatt ने इस लेजेंडरी एक्ट्रेस को किया फॉलो, देखी उनकी फिल्में

Maassssss 😍🔥💥 Our Own Young Superstar #AryanKhan is present with #SuhanaKhan and others in the 𝙋𝙧𝙚-𝙖𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙩𝙚𝙖𝙢 𝙗𝙧𝙞𝙚𝙛𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙛𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙞𝙜 𝘿𝙖𝙮! 👌 Bhaisahab Aag lag jayegi kal to sare haters ki g me 🔥🔥💥💥 #TATAIPLAuction #IPLAuction2022 pic.twitter.com/PaoGTnGZ7Q

Happy To Seeing Him Now We #SRKians Want His Smile On His & Want To See His Face Without Mask ...... That Make My Good Morning 😢😊#AryanKhan#ShahRukhKhan pic.twitter.com/a2zF1YtQxv