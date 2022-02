'भिखारी पाकिस्तानी...आतंकी मुल्क' यूजर के कमेंट पर भड़कीं Pak एक्ट्रेस Mahira Khan, बोलीं- जाओ यहां से

पाक‍िस्तानी एक्ट्रेस माह‍िरा खान अपने तेज-तर्रार किरदारों ही नहीं बल्क‍ि बेफ‍िजूल की बातों पर करारा जवाब देने के लिए भी जानी जाती हैं. वे सोशल मीड‍िया पर काफी एक्ट‍िव रहती हैं. ऐसे में वे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हैं और उन्हें रिप्लाई भी देती हैं. हाल ही में एक यूजर ने माह‍िरा को ट्रोल करने की कोश‍िश की थी जिसपर एक्ट्रेस ने भी जवाब दिया है.

यूजर ने माह‍िरा के लिए लिखा था- 'भ‍िखारी पाक‍िस्तानी, अपने देश पर फोकस करो, आतंकी मुल्क, आतंकी मजहब.' हालांक‍ि बाद में यूजर ने ये ट्वीट और अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी. माह‍िरा के फैंस ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था. इसी पर माह‍िरा ने जवाब दिया- 'बेटे, वो तुम हो जो मुझपर फोकस कर रहे हो, जाओ यहां से..'

Gangubai Kathiawadi के लिए Alia Bhatt ने इस लेजेंडरी एक्ट्रेस को किया फॉलो, देखी उनकी फिल्में

यूजर ने मांगी प्रपोज करने की इजाजत

ये तो रही माह‍िरा के फटकार की बात, अब आते हैं एक अन्य यूजर के लिए माह‍िरा के प्यार भरे ट्वीट पर. माह‍िरा के आस्क मी सेशन में एक यूजर ने एक्ट्रेस को प्रपोज करने की इजाजत मांगी. यूजर ने माह‍िरा से पूछा 'माह‍िरा जी क्या में आपको बस एक बार प्रपोज कर सकता हूं ब्यूटीफुल.' इसपर माह‍िरा ने जवाब दिया 'प्रपोज ना यार, कौन तुम्हें रोक रहा है? बस इतना याद रहे कि सालों से मेरा जवाब एक ही है.'

दीपिका पादुकोण को Kiss करते रणवीर ने शेयर की फोटो, बताया कैसी लगी 'गहराइयां'

Propose na yaar. What’s stopping you?



Just know that my answer has been pretty consistent through the years. 💁🏻‍♀️ https://t.co/cwt63HvJz7