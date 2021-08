ब्रेकअप के बाद कैसे करें खुद को मैनेज? अर्जुन कपूर ने बताए मजेदार टिप्स

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने इंडिया टुडे ई-माइंड रॉक्स 2021 में हिस्सा लिया. सेशन Picture perfect: On completing a decade in films and body positivity में अर्जुन कपूर ने बॉडी शेमिंग और बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर बात की. अर्जुन से रैपिड फायर राउंड के दौरान ब्रेकअप से उभरने के टिप्स पूछे गए. जिसका एक्टर ने मजेदार जवाब दिया.

ब्रेकअप का गम भुलाने के लिए अर्जुन कपूर ने दिए टिप्स

अर्जुन कपूर ने ब्रेकअप से उभरने का बड़ा सीक्रेट बताते हुए कहा कि- मेरे ख्याल से आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. इसका कोई सीक्रेट नहीं है. इसके अलाका खुद को काम में बिजी रखो. काम करते रहो यही सबसे बड़ी थेरेपी हो सकती है. मैंने ये नोटिस किया है. छिपने की जरूरत नहीं है. खुद को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करो.

अर्जुन कपूर ये भी मानते हैं कि ब्रेकअप से उभरने को कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है. अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप को रिश्ता टूटने पर दर्द भी होगा. आपको इसे फील करना चाहिए. दुख भर गाने सुनो, आईसक्रीम खाओ और अगले दिन वर्कआउट पर जाओ.

कैसे करें बॉडी शेमिंग से डील?

अर्जुन कपूर ने बताया कि कैसे उन्होंने बॉडी शेमिंग के साथ डील किया था. अर्जुन ने बताया कि वोग फिट होने का मतलब पतला होना समझ लेते हैं. वे कहते हैं- इंडिया में लोगों को कलर, साइज और स्किन से दिक्कत होती है. मेरा शरीर बड़ा है. मैं इसे पॉजिटिव लेता हूं. मैं अनफिट नहीं हूं. लोगों को बताना पड़ेगा कि आप जैसे हो सही हो. लोगों को जागरूक करना होगा. पतला होना फिट नहीं है.