Apple Event iPhone 13 launch: इवेंट में बजा 'दम मारो दम' गाना, फैंस की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

गैजेट के सबसे महंगे और ब्रांडेड कंपनी एप्पल (Apple) ने मंगलवार को आईफोन 13 सीरीज (iPhone 13) के कई नए मॉडल्स को लॉन्च कर दिया है. सभी मॉडल्स एक से बढ़कर एक हैं लेक‍िन लोगों की नजर फोन से ज्यादा किसी और चीज पर ट‍िक गई.

दरअसल, कंपनी ने Apple Event 2021 के लाइवस्ट्रीम के दौरान आईफोन 13 सीरीज मॉडल्स को लॉन्च किया है. लॉन्च इवेंट में आरडी बर्मन का सुपरह‍िट गाना 'दम मारो दम' स्पीकर्स पर सुना गया. इवेंट ही नहीं बल्क‍ि आईफोन 13 के प्रमोशनल वीड‍ियो में भी इस हिट ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है.

आईफोन 13 के प्रमोनशनल वीड‍ियो का ओर‍िजिनल ट्रैक

जीनत अमान और देव आनंद स्टारर फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के इस ह‍िट ट्रैक को आईफोन 13 के प्रमोशनल वीड‍ियो में शानदार ट्व‍िस्ट दिया गया है. जोश के साथ रेट्रो टच वाले इस धुन की भारतीय यूजर्स तारीफ कर रहे हैं. वीड‍ियो की शुरुआत में इस आइकॉन‍िक ट्यून को सुना जा सकता है. इसमें आर्ट‍िस्ट Footsie का 'Work All Day' भी कम्बाइन्ड हैं. आसान शब्दों में कहें तो वीड‍ियो में आर्ट‍िस्ट Footsie का गाना यूज किया गया है जिसमें 1971 के हिट बॉलीवुड ट्रैक ने भी कमाल कर दिया है.

RD Burman के गाने को सुन खुश हुए यूजर्स

सोशल मीड‍िया पर बॉलीवुड फैंस गाने को लेकर बातें कर रहे हैं. कुछ ने लिखा 'हे भगवान, #iphone13series के गाने का च्वॉइस मिल ही गया, #RD Fever'. एक यूजर ने लिखा '#Apple ने दम मारो दम हुक को #iPhone13 के इंट्रो में यूज किया है जिससे पता चलता है महान RD Burman वाकई महान थे. वे अपने समय से काफी आगे चलते थे.' इस तरह कई लोगों ने दम मारो दम गाने के यूज को आईफोन 13 लॉन्च इवेंट के लिए बड़ी उपलब्ध‍ि बताई है.