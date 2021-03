शाहीन बाग से किसान आंदोलन तक... मोदी सरकार पर हमेशा हमलावर रहे हैं तापसी-अनुराग

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के ठिकानों पर बुधवार को इनकम टैक्स की रेड पड़ी. पुणे में देर रात तक आयकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी और अनुराग से पूछताछ की. वहीं मुंबई में तापसी की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी KRI में भी छानबीन जारी है. आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, अनुराग कश्यप-तापसी पन्नू के ठिकानों पर जो रेड डाली गई है वो तीन दिनों तक चल सकती है.

इनकम टैक्स की इस रेड को लेकर सियासी बवाल मच गया है. विपक्षी नेता इसे मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं. कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने अनुराग और तापसी के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड को मोदी सरकार की बदले की भावना की कार्रवाई बताया है. वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा कि उम्मीद है कि हमारे देश का आयकर विभाग जल्द ही बंधुआ गुलामी की स्थिति से बाहर आएगा.

मोदी सरकार पर तापसी और अनुराग का हमला

CAA का मुद्दा हो या किसान आंदोलन का तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने सरकार पर खुलकर हमला किया है. जब पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया तो कई बॉलीवुड सितारों ने एकता का संदेश दिया था तो तापसी ने ट्विटर पर उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी. वहीं अनुराग कश्यप भी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं.

तापसी ने लिखा था- 'अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है तो आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने की जरुरत है. न कि दूसरों को दुष्प्रचार के बारे में सीख देने की.'

वहीं सरकार पर तापसी ने तंज कसते हुए 14 फरवरी 2021 में लिखा था- 'किसी को डरा के सिर्फ नफरत करवा सकते हो प्यार नहीं.'

If one tweet rattles your unity, one joke rattles your faith or one show rattles your religious belief then it’s you who has to work on strengthening your value system not become ‘propaganda teacher’ for others.

15 सितंबर 2020 को तापसी ने लिखा था- देश की बेहतरी के लिए सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं. सितंबर महीने में ही तापसी ने कहा था- फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही आप ऐसे बने कि लोग आपकी बात सुनें और आप लोगों के हीरों बनें. मैंने सही कहा कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद हो रहा है.

इसके अलावा जब पीएम मोदी ने पूरे देश से लाइट बंद कर दीपक और मोमबत्ती जलाने की अपील की थी. उन्होंने ऐसा पूरे देश को कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एकजुट करने के लिए कहा था, तब एक्ट्रेस ने तंज कसते हुए कहा था- 'एक और टास्क मिल गया है.'



जब मोदी सरकार के खिलाफ बोले अनुराग कश्यप

जनवरी 2020 में अनुराग ने लिखा था- 'ये गूंगी सरकार है, इसके पास कोई प्लान नहीं. कोई विजन नहीं सिर्फ धमकाना है.' अनुराग ने कहा था- 'उन्होंने सिर्फ सवालों की वजह से दुश्मन बनाने शुरू कर दिए हैं. उन्हें सवाल पसंद नहीं है. उन्होंने देश को दो टुकड़ों में बांट दिया है. एक देशद्रोही है और एक देशभक्त. जो सवाल करते हैं वो देश द्रोही हैं और जो मोदी भक्त हैं वो देशभक्त हैं.'

जब शाहीन बाग पहुंचे अनुराग कश्यप

इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में भी अनुराग कश्यप पहुंचे थे. इस दौरान अनुराग कश्यप ने मंच से संबोधित भी किया था.

अनुराग ने कहा था- जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सच्चाई से न डिगें. उन्हें कोई मौका न दें कि वे आपको बल प्रयोग कर यहां से हटा सकें. मोदी सरकार पर हमला करते हुए अनुराग ने कहा था कि वे प्यार की भाषा नहीं समझते. सरकार ने सीएए को लेकर जो दावे किए हैं, उन पर व्यक्तिगत तौर पर खुद उन्हें भी विश्वास नहीं होगा.

Lockdowns will keep going on.. they’re not going to stop.The government has no plan, no strategy and has no money either. It’s time for all parties, economists, scientists, corporates to come together, And find a workable solution. Initiative has to come from the PM himself .