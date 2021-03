वैक्सीन लगवाते समय भगवान शिव को याद करते दिखे अनुपम खेर, VIDEO

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच देश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है. तीसरे चरण में पहुंच चुकी टीकाकाकरण की प्रक्रिया अब काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी कोरोना का टीका लगवा रहे हैं. इस लिस्ट में अब एक्टर अनुपम खेर का नाम भी जुड़ गया है जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

अनुपम खेर को लगी कोरोना वैक्सीन

अनुपम खेर ने मुंबई में ही कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी और सोशल मीडिया के जरिए तमाम डॉक्टर और भारत सरकार का शुक्रिआ अदा किया. वायरल वीडियो में अनुपम खेर वैक्सीन तो लगवा रहे थे, लेकिन साथी ही साथ वे भगवान शिव को भी याद कर रहे थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्टर लगातार म नमः शिवाय का जाप कर रहे थे. वहीं वैक्सीन लगने के बाद वे नर्स की तारीफ करते भी देखे गए. एक्टर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था- कोविड वैक्सीन की पहली डोज मिल गई. तमाम डॉक्टर , मेडिकल स्टाफ, भारत सरकार का शुक्रिया जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया. इंडिया रॉक्स, जय हो. एक्टर ने अपने ट्वीट में PMO ऑफिर और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी टैग कर रखा था.

Got my #COVID19 first dose vaccination!! Thank you all the doctors, medical staff, scientist and Govt. Of India for making it possible. India Rocks. Jai Ho! 💪😎🇮🇳 @PMOIndia @drharshvardhan pic.twitter.com/56dzuTflpO