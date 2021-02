पीएम मोदी को पसंद आई अनुपम खेर की नई किताब, एक्टर के नाम लिखी चिट्ठी

एक्टर अनुपम खेर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और अपनी बातों के जरिए नौजवान पीढ़ी को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश में रहते हैं. अपने इसी प्रयास में एक्टर ने लॉकडाउन के दौरान Your Best Day Is Today नाम की किताब लिखी. इस किताब के पब्लिश होते ही हर तरफ से बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिला और सभी ने एक्टर की दिल खोलकर तारीफ की. अब इस लिस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जुड़ गया है.

पीएम मोदी ने लिखी अनुपम खेर को चिट्ठी

पीएम मोदी ने वकायदा एक चिट्ठी लिख अनुपम खेर की दिल खोलकर तारीफ की है. उन्होंने बताया है कि उन्हें एक्टर की ये किताब काफी पसंद आई है. उनकी नजरों में अनुपम खेर की इस नई किताब के कई ऐसे अंश हैं जो उनकी मां दुलारी की सीख से प्रेरित हैं. उन्होंने लिखा है- किताब की शुरुआत में ही आपने बताया है कि दिया गया टाइटल असल में आपकी मां की वो सीख है जो आपको बचपन से मिली है. आपकी मां दुलारी की सकारात्मकता ही है जो आज भी आप सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं. मुझे लगता है कि उसी ताकत की वजह से वे और आपका पूरा परिवार मुश्किल घड़ी में टूटा नहीं और मजबूती से खड़ा रहा.

पीएम ने बताया आत्मनिर्भर भारत का मतलब

सोशल मीडिया पर वायरल चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की भी बात की है. उन्होंने अनुपम खेर की किताब का जिक्र करते हुए कहा है- मुझे पूरा विश्वास है कि भारत और हर भारतीय का इस धरती पर योगदान बहुत अहम साबित होने वाला है. यही से मैं कहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत होती है. वहीं मोदी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अनुपम खेर की ये किताब सभी को मुश्किल समय में एकजुट और मजबूत रहने का संदेश देती है.

अनुपम ने किया रिएक्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी देख अनुपम खेर भी खासा भावुक नजर आए और उन्होंने एक लंबी पोस्ट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की. एक्टर ने लिखा- आपकी इस चिट्ठी के लिए दिल से शुक्रिया. मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरी किताब पढ़ने का समय निकाला. आप एक महान नेता हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पीएम रहते हुए देश जरूर जगतगुरू बनेगा. वैसे इससे पहले भी अनुपम खेर की तरफ से कई बार पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की गई है. एक्टर की मां भी कई बार उनका जिक्र करती दिख जाती हैं.