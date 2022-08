Liger: हॉलीवुड डायलॉग बोलने पर अनन्या पांडे हुईं ट्रोल, यूजर्स बोले- पहले बॉलीवुड में ढंग से एक्टिंग कर लो दीदी

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे और साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म 'लाइगर' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. जबसे फिल्म रिलीज हुई है यह ट्रोल्स के निशाने पर आई हुई हैं. सोशल मीडिया पर कई मीम्स बन रहे हैं, जिन्हें देखकर हंसी भी आती है और यह भी आता है मन में कि आखिर यह फिल्म बनी ही क्यों है. ट्विटर पर अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा की जमकर खिंचाई लोग कर रहे हैं.

फिल्म की ओपनिंग फैन्स और क्रिटिक्स के खराब रिव्यू से हुई. एक्टर्स का सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने में लगे हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म में जो डायलॉग्स हैं, उन्हें सही ढंग से और लिप सिंकिंक के साथ नहीं दिखाया गया है. एक सीन फिल्म में ऐसा भी आता है, जहां अनन्या पांडे कहती नजर आती हैं कि वह फिल्मों में एक्टिंग करियर के लिए हॉलीवुड जाने वाली हैं.

बन रहे मीम्स

बस फिर देर किस बात की थी, ट्रोल्स ने अनन्या पांडे के इसी एक्सेंट का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक्ट्रेस ने यह हॉलीवुड डायलॉग काफी मजाकिया अंदाज में बोला है. एक यूजर ने ट्विटर पर मीम शेयर करते हुए लिखा कि क्या सच में, पहले बॉलीवुड में तो ढंग से एक्टिंग कर लो दीदी. एक और यूजर ने लिखा कि मैं अभी भी हंस रहा हूं. क्या मतलब, हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कार्लेट जोहैनसन, ऐमा वॉटसन आदि. क्या इन सभी को अनन्या पांडे से कंपेयर करना होगा अब हमें. एक तीसरे यूजर ने लिखा कि मुझे एक बात बताओ. फिल्म के राइटर्स ने यह इस तरह का डायलॉग फिल्म में लिखा ही क्यों है?

Ananya in Liger : i'm going to hollywood to pursue my career in acting.

Make it happen @god

When Ananya Pandey Said " I'm going to Hollywood to pursue my career in acting "

Everyone's reaction :



Everyone's reaction :#AnanyaPandey #Liger #ligermoviereview #VijayDevarakonda

Struggler didi pehle acting ka meaning samjlo 😭😭😭 Hollywood ka baad me dekhlenge. What made writer's of this film to write such dialogue for this garbage nepo product 🤣🤣🤣🤡. #AnanyaPanday #Liger #VijayDevarakonda #AnanyaPandey

कुछ दिनों पहले अनन्या पांडे ने एक इंटरव्यू में इन ट्रोल्स पर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मेरे लगातार ट्रोल होने की बात जो मेरे मन में है, वह कभी खत्म होगी या सॉल्व भी होगी. कई दिन ऐसे होते हैं, जब मैं इन ट्रोल्स की बातों से काफी आहत हो जाती हूं. जब मैं निगेटिव चीजें खुद के बारे में पढ़ती हूं तो काफी बुरा लगता है. कई बार ऐसा भी होता है जब मैं मजबूत महसूस करती हूं और चीजों को जाने देती हूं. मुझे लगता है कि मैं इससे डील कर सकती हूं.

इंडिया टुडे संग बातचीत में अनन्या पांडे ने कहा कि मैं खुद पर फोकस कर रही हूं और यह देख रही हूं कि मैं खुद को किस तरह बेहतर बना सकती हूं. बतौर एक्टर मैं और कितना अच्छा कर सकती हूं, जिससे लोगों के मन में भी मुझे लेकर एक डाउट पैदा हो. बता करें विजय देवरकोंडा की तो वह कई तेलुगू फिल्मों में नजर आ चुके हैं. 'लाइगर' से यह बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन पुरी जगननाद ने संभाला है. 'लाइगर', हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज हुई है.