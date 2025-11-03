'जुम्मा-चुम्मा' का आइकॉनिक स्टेप करने से झिझके थे अमिताभ बच्चन, कोरियोग्राफर ने किया खुलासा

'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन अपने करियर में कई बड़ी हिट फिल्में दे चुके हैं. उनकी फिल्मों के गाने भी फैंस को आजतक याद रहते हैं. साल 1991 में आई फिल्म 'हम' का गाना 'जुम्मा-चुम्मा' एक्टर के करियर का सबसे आइकॉनिक गाना है. इसके स्टेप को हर कोई कॉपी भी करता है.

जुम्मा-चुम्मा की क्या है अनसुनी कहानी?

कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश जिन्होंने 'जुम्मा-चुम्मा' गाने का आइकॉनिक स्टेप कोरियोग्राफ किया, उन्होंने हाल ही में खुलासा किया है कि अमिताभ बच्चन और फिल्म के मेकर्स इसकी कोरियोग्राफी को लेकर थोड़े असमंजस में थे. उन्हें लग रहा था कि गाने में किया जाने वाला स्टेप बड़े पर्दे पर अश्लील लग सकता है.

चिन्नी प्रकाश ने फ्राइडे टॉकीज को बताया, 'जुम्मा चुम्मा गाना अमित जी ने मुझे अपनी वैनिटी वैन में सुनाया था. उस दौरान इंडस्ट्री में सिर्फ दो लोगों के पास वैनिटी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे. उनके पास एक सीडी और स्पीकर था, जिसमें उन्होंने मुझे वो गाना सुनाया. उस जमाने में भी उनके पास हाई-टेक स्पीकर होते थे. जो स्टेप आज से समय में आइकॉनिक है, उस वक्त डायरेक्टर मुकुल आनंद को वो अजीब लग रहा था. लेकिन मैंने उन्हें मनाया कि उसे रखते हैं.'

'फिर एक दिन मुझे रात 12 बजे मेरे असिस्टेंट्स का कॉल आया. दोनों ने मुझसे कहा कि हम अमिताभ बच्चन को गाने का हुक स्टेप नहीं करके दिखा सकते. हम डरे हुए हैं. आप करके दिखा दीजिए. मैं अमित जी के पास अपने डांसर्स के साथ गया, जहां मैंने पूरा गाना करके दिखाया. अमित जी ने वो देखकर डायरेक्टर से कहा कि उन्हें ये गाना सीखने के लिए तीन महीने का वक्त चाहिए, इसलिए शूट आगे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए.'

जब हिचकिचाए थे अमिताभ बच्चन, फिर कैसे माने?

चिन्नी प्रकाश ने आगे बताया कि जब अमिताभ बच्चन 'जुम्मा-चुम्मा' गाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें उसका हुक स्टेप करते वक्त अजीब महसूस हो रहा था. उन्हें लग रहा था कि उनकी हाइट लंबी है, इसलिए ये स्टेप उनपर सूट नहीं करेगा. लेकिन कोरियोग्राफर ने एक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो इस हुक स्टेप को जरूर करें.

चिन्नी प्रकाश ने अंत में अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन का भी रिएक्शन शेयर किया. उन्होंने बताया, 'बाद में ये गाने को एडिट करके थिएटर में दिखाया गया जहां जया जी और यंग अभिषेक भी थे. सभी लोग थिएटर में मौजूद थे और उस छह मिनट के गाने के दौरान बिल्कुल शांति थी. लेकिन जैसे ही गाना खत्म हुआ, हर तरफ हल्ला और तालियां बज रही थीं. अमिताभ बच्चन के करियर के इतिहास में ऐसा गाना कभी शूट नहीं हुआ था. जया जी ने मुझसे कहा था कि ये बहुत बढ़िया लग रहा है.'

---- समाप्त ----