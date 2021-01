लद्दाख में माइनस 33 डिग्री ठंड से हुआ अमिताभ का सामना, शेयर की तस्वीर

देशभर में इनदिनों सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है और कई जगहों पर बारिश से भी तामपान काफी नीचे गिर गया है. साथ ही नए साल यानी की 2021 का आगमन भी हो चुका है. हाल ही में महानायक अमिताभ बच्चन लद्दाख ट्रिप से वापस आए हैं. ये एक क्विक ट्रिप थी. मगर इस दौरान अमिताभ बच्चन का सर्दी से बुरा हाल हो गया. आम इलाकों में जब तापमान इतना नीचे गिरा है तो लद्दाख में कितनी सर्दी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. अमिताभ ने लद्दाख ट्रिप से अपनी एक तस्वीर शेयर की है और ठंड के मौसम में अपना हाल बयां किया है.

शेयर की गई तस्वीर में बिग बी ठंड से अपना हरसंभव बचाव कर रहे हैं. वे ट्रैकिंग जैकेट्स में हैं. इसके अलावा उन्होंने स्नो गोगेल्स लगाए हुए हैं. बिग बी ने ग्लव्स भी पहने हैं और एक मंकी भी लगाई है. मगर माइनस 33 डिग्री तापमान ने अमिताभ बच्चन की हालत खराब कर दी है. एक्टर खुद को ठंड लगने से बचा नहीं सके. तस्वीर शेयर करने के साथ अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा कि- अभी लद्दाक से जाकर आया हूं. माइनस 33 डिग्री. ये इंतजाम भी मुझे सर्दी से नहीं बचा सका.

T 3774 - ... went to Ladakh and back .. minus 33 degrees .. even this could ot save me from the cold .. !! pic.twitter.com/I2BduanyYY