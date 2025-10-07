राजेश खन्ना-अमिताभ की दुश्मनी ने बर्बाद किया इस डायरेक्टर का करियर, बेटे का दावा

कोई मिल गया फिल्म में विलेन के रोल से फेमस हुए रजत बेदी हाल ही में आर्यन खान के शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कमबैक कर चुके हैं. उनके पिता नरेंद्र बेदी भी एक फिल्म मेकर हुआ करते थे. उनकी लाइफ ट्रैजेडी का जिक्र करते हुए एक्टर ने बताया कि कैसे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की आपसी राइवलरी की वजह से उनके पिता को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा. फिर उन्हें शराब की लत लग गई थी.

आंखों के सामने पिता ने तोड़ा था दम

रजत ने अपने पिता के निधन का पल याद करते हुए कहा, “वो मेरी आंखों के सामने ही चल बसे. मैं स्कूल से घर आया और वो कमरे से बाहर निकले और मेरे सामने ही गिर पड़े.” जब उनसे पूछा गया कि उनके पिता की तबीयत कैसे बिगड़ी, तो उन्होंने बताया, “वो शराब के आदी हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे. वो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन मेरे दादा के ऊपर फिल्मों के कुछ कर्ज थे, जिनकी जिम्मेदारी पापा ने ले ली थी.”

राजेश-अमिताभ बने वजह?

राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच के मतभेद का उनके पिता पर क्या असर पड़ा? इस पर रजत ने कहा, “मेरे पापा को भी राजेश खन्ना के साथ कुछ दिक्कतें होने लगी थीं. उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 2-3 फिल्में शुरू की थीं, लेकिन राजेश को बुरा लगा कि पापा अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्में कर रहे हैं. मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन पापा यूनिट को लेकर पुणे गए थे, फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए, पर राजेश खन्ना 10-15 दिन तक नहीं आए. तब पापा ने वो फिल्में बंद कर दीं. शायद उस समय हीरो बहुत मुश्किल मिजाज के होते थे. तो राजेश और पापा के बीच कुछ अनबन हो गई थी, शायद बच्चन साहब की वजह से या किसी और कारण से. इसके बाद पापा बहुत टूट गए थे.''

दिन-रात शराब पीने लगे थे पिता

रजत ने बताया कि उनके पिता और राजेश खन्ना पूरी रात शराब पीते थे, “राजेश खन्ना और पापा रातभर पीते रहते थे. मुझे याद है, हमारे घर में शराब की पेटियां भरी रहती थीं. वो सिगरेट पीते, पान पराग खाते. उनकी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गई थी. राजेश खन्ना सुबह 5-6 बजे तक वहीं रहते, और दोनों सारी रात पीते रहते.”

शराब की लत ने उनके पिता के करियर पर बेहद बुरा असर डाला. रजत बोले, “हद तो तब हो गई जब शूटिंग के दौरान भी वो पीते रहते थे… जैसे सनम तेरी कसम की शूटिंग के वक्त, वो सुबह से ही शराब पी लेते थे. कमल हासन जी को इससे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि पापा सेट पर शराब की गंध के साथ आते थे. वो उन हालातों में अपनी पीड़ा झेल रहे थे.”

रजत के पिता डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने राजेश खन्ना को लेकर जवानी दीवानी (1972), बंधन और महा चोर जैसी फिल्में बनाई थीं. वहीं उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बेनाम (1974) और अदालत (1977) जैसी फिल्मों में भी काम किया था.

