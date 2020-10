बत्ती गुल होने से परेशान मुंबई, अमिताभ बच्चन बोले- धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा

मुंबई की बत्ती गुल हो जाने से तमाम लोगों समेत सेलेब्स भी परेशान हो गए हैं. सभी सोशल मीडिया पर ग्रिड फेल होने की जानकारी दे रहे हैं. इस बीच अमिताभ बच्चन ने किसी तरह से फैंस को मैसेज करना मैनेज किया है. अमिताभ का कहना है कि उनका डोंगल काम कर रहा है.

ग्रिड फेल पर अमिताभ बच्चन का रिएक्शन

मुंबई में ग्रिड फेल हो जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने दो ट्वीट किए हैं. पहले ट्वीट में लिखा- पूरे शहर में बिजली का संकट है. लेकिन मैं किसी तरह से इस मैसेज को कर पाया हूं. शांत रहें सब कुछ ठीक हो जाएगा. दूसरे ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने लिखा- डोंगल काम कर रहा है. मेरे लिए वोडाफान काम कर रहा है. अमिताभ बच्चन के इस मैसेज पर फैंस के ढेरों रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ लोगों ने अपने यहां बिजली ना होने की जानकारी दी है. वहीं कुछ लोगों ने जल्द बिजली के आने की उम्मीद जताई है.

T 3688 - Entire city in power outage .. somehow managing this message .. keep calm all shall be well ..