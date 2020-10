सोमवार को मुंबई में ग्रिड फेल हो गई, जिसकी वजह से कोलाबा, ठाणे और बांद्रा समेत पूर्वी, पश्चिमी और मुंबई उपनगर की बत्ती गुल हो गई है. मुंबई टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी बेस्ट (BEST) ने कहा कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गई है. इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रिड फेल होने का असर मुंबई की लोकल ट्रेन पर भी पड़ा है. ऐसे में बॉलीवुड के सेलेब्स भी परेशान हो गए हैं.

सेलेब्स जैसे अरमान मलिक, अनुपम खेर, कंगना रनौत ने बिजली गुल होने को लेकर ट्वीट किया है. जहां अरमान और अनुपम परेशान दिए, वहीं कंगना रनौत ने इस मौके पर संजय राउत पर तंज कस दिया है. कंगना ने संजय राउत की एक फोटो शेयर की है, जि‍समें वे मिनी बुलडोजर हाथों में पकड़े हुए हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'मुंबई में #Powercut, ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार क-क-क.......कंगना.'

#Powercut in Mumbai, meanwhile Maharashtra government क-क-क.......कंगना । pic.twitter.com/sktcXOihq7

Electricity gayaab across Mumbai. Unprecedented. Mumbai plunges into darkness. Could it be those tunnels? @mybmc @TataPower