हरियाणवी गाने पर बच्ची का डांस देख इम्प्रेस हुए अमिताभ बच्चन, शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहते ही हैं, लेकिन वे कई मौकों पर अपने फैन्स का हौसला बढ़ाते भी दिख जाते हैं. एक्टर अपने सभी फैन्स को निजी रूप से जवाब देने की कोशिश करते हैं. अगर कोई फैन किसी तरह का बेहतरीन काम करता है, तो एक्टर खुद उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. ऐसा कर अमिताभ उस फैन की जिंदगी तो बदल ही देते हैं, साथ ही साथ अपना कद भी बढ़ा लेते हैं.

अमिताभ बन गए छोटी बच्ची के फैन

हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक छोटी बच्ची का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में बच्ची 'गज का घूंघट' गाने पर शानदार डांस कर रही है. कद में वो बच्ची जरूरी छोटी है, लेकिन उसका डांस उसे बहुत ऊंचा बना रहा है. ढाई मिनट के करीब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. लड़की इतने जोश में डांस कर ही है कि उसकी चप्पल तक निकल जाती है, लेकिन वो नाचना नहीं छोड़ी. छोटी बच्ची का ये जज्बा देख अमिताभ बच्चन उसके फैन बन गए हैं.

T 3696 - Untrained talent .. simply astounding 🌹🌹 !! Jutti nikal gai but the show must go on .. !! 👏👏👏 pic.twitter.com/kluDypLpDe