Amitabh Bachchan का Harry Potter Series से है कनेक्शन! ये फिल्म है जवाब

अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के ऐलान के बाद से इसे लेकर दर्शकों का उत्साह बना हुआ है. अयान अपनी फिल्म की शूटिंग कई सालों से कर रहे हैं. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने किसी भी किरदार के लुक और डिटेल को शेयर नहीं किया है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि आखिर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म में क्या खास होने वाला है. अब एक सूत्र ने अमिताभ बच्चन के रोल से पर्दा उठा दिया है.

कैसा होगा ब्रह्मास्त्र में अमिताभ का रोल?

फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि अमिताभ बच्चन का रोल कैसा होगा. सूत्र ने खुलासा किया कि 'अमिताभ बच्चन का किरदार 'हैरी पॉटर' सीरीज के प्रोफेसर डंबलडोर और 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' सीरीज के गैंडाल्फ जैसा होगा.'

