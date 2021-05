कोरोना वॉरियर्स को अमिताभ बच्चन का सलाम- सदा चले थके ना तू, रुके ना तू झुके ना तू

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन मौजूदा समय में लोगों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं. वे अपनी तरफ से फाइनेंशियल हेल्प भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं. इसके अलावा वे कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की हौसलाफजाई करने में भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे. हाल ही में बिग बी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और इसी के साथ उन्होंने अपने पिता हरिवंशराय बच्चन की एक कविता भी पढ़ी है. जोशीले अंदाज में अमिताभ इस कठिन परिस्थितियों में लोगों से एक होने की अपील कर रहे हैं.

अमिताभ बच्चन ने क्या कहा?

एक्टर ने वीडियो में कहा कि- 'रुके ना तू, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक-धधक, हिरण सी सजग-सजग, सिंग सी धहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके ना तू थके ना तू, झुके ना तू थमे ना तू, सदा चले थके ना तू, रुके ना तू झुके ना तू. ये शब्द मेरे पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखे थे और लोगों का मनोबल बढ़ाया था. ये कविता उन्होंने उस समय लिखी थी जब देश कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था.'

