याद है Gadar का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन, अमीषा ने दिखाई लोकेशन, बोलीं- 'हिंदुस्तान जिंदाबाद'

सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर 'गदर' हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिनी जाती है. 'गदर' ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई ही नहीं की, बल्कि दर्शकों में जबरदस्त पॉपुलर भी हुई थी.

'गदर' के गाने हों या फिर एक्शन या फिर देशभक्ति का मैसेज, फिल्म का क्रेज आज भी ऐसा है कि टीवी पर जब भी ये फिल्म आती है लोग इसे खूब एन्जॉय करते हैं. फिल्म ढेर सारे आइकॉनिक मोमेंट्स से भरी थी जो आज भी जनता के दिमाग पर छपे हुए हैं.

जहां सनी देओल ने उखाड़ा था हैंडपंप

सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन और फिर कहानी में उनका पाकिस्तान जाकर 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाना, ऐसे ही दो बड़े यादगार मोमेंट हैं. थिएटर्स में तो ये सीन देखने वाली जनता क्रेजी हो ही गई थी, आज भी ये सीन यूट्यूब पर खोजकर देखे जाते हैं. 21 साल पहले रिलीज हुई 'गदर' की एक्ट्रेस अमीषा पटेल अब वापिस उस जगह पहुंची हैं, जहां फिल्म के ये दो बेहद पॉपुलर सीन शूट हुए थे.

अमीषा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए जनता को भी वो लोकेशन अच्छे से दिखाई. 'गदर' के कई सीन लखनऊ के फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में शूट हुए थे, जिनमें से एक हैंडपंप वाला सीन भी था. ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए अमीषा ने लिखा, 'गदर की सबसे आइकॉनिक लोकेशन (लखनऊ)... वही आइकॉनिक पंप वाला सीन... हिंदुस्तान जिंदाबाद'.

बहुत बदल गई है लोकेशन

अमीषा आगे चलती हुई वीडियो में बताती हैं, 'तब यहां बिल्कुल भी घास नहीं थी, कोई पार्क नहीं था. इसमें से कुछ भी नहीं था, और वहां सिर्फ सीढ़ियां थीं.' इसके बाद वो फैन्स को वो जगह दिखाती हैं जहां इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर सीन्स में से एक का शूट हुआ था. अमीषा कहती हैं, 'पंप यहां से उखाड़ा गया था और फिर हम सब भागे थे.' फिर आगे बढ़कर अमीषा सीढ़ियों के पास एक जगह की तरफ इशारा करती हुई कहती हैं, 'और हिंदुस्तान जिंदाबाद का सीन, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, यहां पर शूट हुआ था.' देखिए वीडियो:

The mostttttt ICONIC location Of GADAR 1 (Lucknow ) …. None other then the famous ICONIC PUMP scene … HINDUSTAN ZINDAABAAD🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/EF4NfFdcAU