अमाल मलिक से नाराज सिंगर जोड़ी, लगाया क्रेडिट छीनने का आरोप, बोले- सबके सामने माफी मांगो

सिंगर जोड़ी सचेत और परंपरा ने एक लंबा वीडियो शेयर कर कंपोजर अमाल मलिक पर 'झूठे और बेबुनियाद' दावे करने का इल्जाम लगाया है. दोनों का कहना है कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'कबीर सिंह' का गाना 'बेख्याली' उन्होंने खुद बनाया था. लेकिन अमाल इसे अपना बताते आए हैं, जो कि गलत है.

सिंगर जोड़ी का अमाल मलिक पर आरोप (Photo: Screengrab)
संदीप रेड्डी वांगा की 2019 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कबीर सिंह' के गाने 'बेख्याली' को लेकर विवाद फिर से भड़क उठा है. सिंगर जोड़ी सचेत और परंपरा ने एक लंबा वीडियो शेयर कर कंपोजर अमाल मलिक पर 'झूठे और बेबुनियाद' दावे करने का इल्जाम लगाया है. दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'वार्निंग. ये वीडियो 10 सेकंड का भी हो सकता था, जो सारी अफवाहों को झूठा साबित कर देता, लेकिन अपने मन की शांति के लिए कुछ लोगों को एक्सपोज करना जरूरी था. शर्म आनी चाहिए तुम्हें अमाल मलिक.'

सिंगर सचेत और परंपरा ने क्या कहा?

वीडियो में सचेत-परंपरा ने कहा, 'हम सचेत और परंपरा हैं. ये मामला अब बहुत सीरियस हो गया है. ये मिस्टर अमाल मलिक के बारे में है. हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये सब क्लियर करना पड़ेगा. लेकिन बेख्याली हमने पूरी तरह से खुद क्रिएट किया है. अमाल मलिक बार-बार दावा कर रहे हैं कि ये गाना उन्होंने पहले बनाया था. हमारे पास अमाल मलिक के साथ सारी चैट्स हैं. कबीर सिंह टीम के साथ सारी चैट्स हैं, क्योंकि वो गाना हमने पूरी कबीर सिंह टीम के सामने बनाया था. शाहिद कपूर सर और संदीप रेड्डी वांगा सर के सामने. हर मेलोडी, हर कंपोजिशन, हर अरेंजमेंट, हर लिरिक, सब उसी वक्त टीम के सामने बना था. ये 100% सचेत-परंपरा का ओरिजिनल कंपोजिशन है.'

उन्होंने आगे कहा, 'और एक बात जो वो बोल रहे हैं कि लेबल के फेवरेट्स को फायदा मिलता है. हम तो कबीर सिंह से पहले कभी टी-सीरीज के साथ थे ही नहीं. उल्टा वो तो 2015 से टी-सीरीज के साथ साइन हैं. अब वो ये कह रहे हैं कि किसी ने उनका गाना व्हाट्सऐप पर भेज दिया होगा और हमने सुन लिया होगा. हम आउटसाइडर हैं भाई, हमें कौन इतना फेवर करेगा? छोटे शहर से आए हैं, कोई आएगा और अपना गाना हमें प्ले करके जाएगा और हम वैसा ही बना देंगे? सीरियसली अमाल मलिक? और मान लो हमने आपका गाना चुराया भी, तो रिलीज के बाद आप हमें बधाई क्यों दे रहे थे? आपने ही सबसे पहले मैसेज किया था कि तेरे गाने का इंतजार था, कब आएगा अगला... मैंने तो बात शुरू भी नहीं की थी. आपका नंबर तक नहीं था मेरे पास. आपने खुद कॉल किया, मैसेज किया, बधाई देने के लिए.'

सचेत-परंपरा ने अमाल के भेजे पुराने मैसेजेस भी दिखाए. उन्होंने कहा, 'अब आप दावा कर रहे हैं कि हमने आपका गाना चुरा लिया. अमाल, ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर आपके पास प्रूफ है तो वो दिखाओ. जो आप मीडिया में बोल रहे हो, वो सब झूठ है. आपके फैंस के लिए बुरा लग रहा है कि वो ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हैं जो सच नहीं बोल रहा.' इसके बाद परंपरा ने आगे कहा, 'आपके पुराने गाने बहुत अच्छे हैं. लेकिन जब आपका काम नहीं चल रहा तो बिना वजह लोगों को पकड़कर बुरा-भला मत बोलो. जब कुछ नहीं मिलता तो अंगूर खट्टे नहीं होते अमाल.'

माफी मांगे अमाल मलिक

इंडस्ट्री को गलत बताने के सवाल पर कपल ने कहा, 'हम नहीं मानते कि इंडस्ट्री गलत है. इसने हमें जैसे आउटसाइडर्स को मौका दिया. यहां सिर्फ काम बोलता है. नेपोटिज्म, नॉन-नेपोटिज्म, आउटसाइडर, जो अच्छा काम देगा वही चलेगा. रोज हसल है. हम तो सिर्फ अपने स्टूडियो में बैठकर काम करते हैं. किसी का क्रेडिट नहीं लेते. किसी को बदनाम नहीं करते.'

अंत में सचेत और परंपरा ने कहा, 'हमने तो कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपसे ऐसा कुछ होगा. पहले आप घंटों-घंटों फोन पर बात करते थे. हमारी आवाज चाहिए होती थी आपको. अब अचानक क्या हो गया? ये गाना हमने शाहिद सर के ऑफिस में उनके और वांगा सर के सामने बनाया था. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रूफ लेकर आइए. हमें आपसे पब्लिकली माफी चाहिए, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर हमें बदनाम किया है. हम कोर्ट जा रहे हैं. ये किसी के साथ भी हो सकता है. आजकल आरोप लगाने से ही कोई गुनहगार हो जाता है. पहले सच पता करो, फिर बोलो.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम वो लोग नहीं जो हर वक्त रोना रोएं. कई फिल्में हमें नहीं मिलीं. गाने दिए फिर भी फिल्म नहीं मिली. हमने कभी नहीं कहा कि डायरेक्टर बुरा है, प्रोड्यूसर बुरा है, लेबल बुरा है. हमने उसे अच्छे से लिया और और मेहनत की. हमारा हर गाना ओरिजिनल है. चाहे हर हर महादेव हो या बेख्याली. ये गलती मत करना कि हमारे गाने को अपना बताओ. हम नोटिस भेजेंगे. जैसे ही पता चलेगा कि आपने गलत इल्जाम लगाया या हम पर कॉपी करने का दावा किया.' सचेत-परंपरा ने अंत में अमाल मलिक से सार्वजनिक माफी की मांग की, क्योंकि बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट के बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.

