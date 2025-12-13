'केस कर दो', सचेत-परंपरा के आरोपों का अमाल ने दिया जवाब, क्या है पूरा मामला?

'बिग बॉस 19' के दौरान सिंगर अमाल मलिक ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें की थीं. उन्होंने अपनी फैमिली प्रॉब्लम से लेकर गानों की कंपोजिशन तक, हर पहलू को कैमरा के सामने पेश किया. मगर उसी दौरान उन्होंने एक ऐसा दावा भी किया, जिससे बाद में एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई.

'बेख्याली' कॉन्ट्रोवर्सी पर क्या बोले अमाल मलिक?

अमाल ने एक इंटरव्यू में साल 2019 में आई फिल्म 'कबीर सिंह' के हिट गाने बेख्याली को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि गाने की ट्यून उनकी थी, जिसे उन्होंने व्हाट्सएप पर शेयर किया था. जो बाद में सचेत-परंपरा ने अपने गाने में इस्तेमाल किया. फिर, सचेत और परंपरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके इसपर सफाई दी और अमाल के दावों को झूठा बताया. ये मामला देखते ही देखते काफी बड़ा हुआ.

अब, दोनों की बातों पर अमाल ने चुप्पी तोड़ी है. जूम संग बातचीत में सिंगर ने कहा, 'मैं गोली खा लूंगा लेकिन सच बोलूंगा. अगर कोई इंडस्ट्री में मेरी बदनामी करना चाहता है, और वो कर रहे हैं, अगर कोई इंटरव्यू में कहता है कि उसने भी रीमिक्स किया तो किया. कैसे किया वो भी आप देख लो. किसी का क्रेडिट चुराया? नहीं. कभी कहा कि ये गाना मेरा है या कहा कि रीक्रिएट नहीं किया? लोग दूसरों के गानों पर अपना नाम डालकर कहते हैं कि मैंने बनाया. मैंने कभी ऐसा नहीं किया.'

'जिस कंपोजर का गाना मैंने रीक्रिएट किया है, क्या कोई उठकर बोला कि इसने मेरा गाना बर्बाद कर दिया? कभी नहीं. आप जाकर देख लो पहले क्या-क्या हुआ है. वो लोग मेरे सामने कभी कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनमें से आधे तो मुझसे डरते हैं, और यही सच है. वो कभी आकर मुझसे बात नहीं करेंगे. इंस्टाग्राम पर तो बोलेंगे, लेकिन कोर्ट केस नहीं करेंगे. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, तो सीधा कोर्ट चले जाओ. अगर लगता है कि मैंने तुम्हारा म्यूजिक कॉपी किया है, तो डिफेमेशन का केस कर दो.'

अमाल के दावों पर क्या बोले थे सचेत-परंपरा?

सचेत-परंपरा ने 'बिग बॉस 19' फिनाले के कुछ दिनों बाद वीडियो में कहा था कि अमाल ने कई बार दावे किए कि बेख्याली गाना उनसे कॉपी हुआ है. लेकिन ये गाना उनकी कंपोजिशन है. उन्होंने इसे 'कबीर सिंह' की पूरी टीम के सामने शुरुआत से बनाया. सचेत-परंपरा ने ये भी कहा कि उनके पास अमाल और 'कबीर सिंह' की टीम संग हुई सारी चैट्स मौजूद हैं.

कपल ने ये भी कहा कि वो क्यों किसी के सुनाए गाने को कॉपी करेंगे, जबकि अमाल ने खुद उन्हें गाने की रिलीज के बाद मुबारकबाद दी थी. सचेत-परंपरा ने ये भी कहा था कि अमाल जो भी बोलें, पूरे प्रूफ के साथ बोलें.

