Box Office: झुंड और बैटमैन रह गए पीछे, गंगूबाई का चला लोगों पर जादू

50 पर्सेंट कैपिसिटी के साथ सिनेमाहॉल खुले हुए हैं. साउथ, बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में रिलीज हो रही हैं. बॉलीवुड की बात करें तो आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई है. इसके अलावा अमिताभ बच्चन की झुंड रिलीज हुई है. हॉलीवुड से बैटमैन मूवी ने दस्तक दी है. साउथ की दो फिल्में पहले से ही कमाई के मामले में चौंकाती नजर आ रही हैं. मगर मौजूदा समय में जो फिल्म बाजी मार रही है वो है आलिया भट्ट की गंगूबाई. एक-एक कर के जानते हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्मों का बॉक्सऑफिस कलेक्शन.

द बैटमैन के अब तक का कलेक्शन(अनुमानित आंकड़े)-



गुरुवार - 75,00,000

शुक्रवार - 5,75,00,000

शनिवार - 7,50,00,000

रविवार - 7,75,00,000

कुल - 21,75,00,000

झुंड के पहले वीकेंड का कलेक्शन-

शुक्रवार - 1,00,00,000

शनिवार - 1,50,00,000

रविवार - 2,00,00,000

कुल - 4,75,00,000

गंगूबाई काठियावाड़ी का 10 दिनों का कलेक्शन (तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक)-

पहला सप्ताह - 69,00,00,000

शुक्रवार - 5,01,00,000

शनिवार - 8,20,00,000

रविवार - 10,08,00,000

दूसरा सप्ताह - 23,00,000,000

कुल - 92,22,00,000

