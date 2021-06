अली फजल ने शेयर की सेल्फी, गर्लफ्रेंड ऋचा चड्ढा बोलीं- लीची लेते आना

एक्टर अली फजल और ऋचा चड्ढा इंडस्ट्री के काफी क्यूट कपल हैं. दोनों अक्सर साथ में अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं. एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जाहिर करते हैं. दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड है. मंगलवार को अली फजल ने एक फोटो शेयर किया था, इसमें वो ब्लैक कलर की टी-शर्ट में पाउट फ्लॉन्ट करते नजर आए. इस फोटो को ऋचा चड्ढा ने भी री-ट्वीट किया है और मजेदार रिएक्शन दिया है.

अली फजल की फोटो पर ऋचा का कमेंट

अली फजल ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- अली फजल को व्हाइट टी-शर्ट में स्पॉट किया गया, जिसपर लिखा था, ''मैं दिल्ली से हूं'' जबकि रिपोर्ट्स का कहना है कि वो इलाहाबाद और नखलऊ (लखनऊ) के हैं. उन्होंने कान में बेबी कॉटन, आखों में चश्मा कूल वाला, डिजाइन में थोड़े बाल, हाथ में स्टॉपवॉच पहनी है. बैकग्राउंड क्रेडिट- नेचर.

Friendly pout/millenium model face is from where saar? 😍

Litchi le te aana ... thanks https://t.co/rz0MZ9q9s2