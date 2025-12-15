scorecardresearch
 
बॉलीवुड के विलेन रंजीत पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का खुमार, FA9LA गाने पर किया डांस, बोले- लड़कियां...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और विलेन अपनी पोती के जन्मदिन पर धुरंधर के 'FA9LA' गाने पर डांस करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि फिल्म का म्यूजिक हर पीढ़ी तक पहुंच गया है.

रंजीत ने धुरंधर के गाने पर किया डांस (Photo: Instagram/ranjeetthegoli)
रंजीत ने धुरंधर के गाने पर किया डांस (Photo: Instagram/ranjeetthegoli)

बॉलीवुड के सबसे दिग्गज विलेन रंजीत पर भी फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना के गाने 'FA9LA'का खुमार चढ़ चुका है. 80 साल के एक्टर ने अपनी 6 साल की पोती दीया के जन्मदिन के मौके पर जमकर डांस किया. एक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का असर इन दिनों हर जगह देखा जा रहा है. पूरा सोशल मीडिया अक्षय खन्ना के गाने 'FA9LA' से भरा हुआ है. लोग जमकर इस फिल्म पर प्यार लुटा रहे है.  इस बीच बॉलीवुड फिल्मों के विलेन भी इससे बच नहीं पाए.

रंजीत ने वीडियो शेयर कर क्या लिखा?
एक्टर रंजीत ने  'FA9LA' गाने पर डांस करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया.  उन्होंने कैप्शन लिखा, 'लड़कियां तो मुझे नचाते ही रहती है. अब देखो मेरी 6 साल की ग्रैंडडॉटर दीया ने क्रेजी बनाकर अपने बर्थडे पर डांस कराया और मुझे काफी पसंद आया. आप लोग भी बच्चों के साथ ऐसा ही करो. फिट रहोगे...'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranjeet (@ranjeetthegoli)

किस फिल्म में आए थे नजर?
रंजीत के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार फिल्म हाउसफुल 5 में देखा गया थाय इस फिल्म में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से सभी को हंसाया था. इस फिल्म में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख लीड रोल में थे, जबकि संजय दत्त, फरदीन खान और कई अन्य सितारे भी नजर आए थे.

धुरंधर की हो रही धांसू कमाई
वहीं फिल्म धुरंधर की बात करें तो रणवीर सिंह की धुरंधर साल 2025 के अंत में बॉक्स ऑफिस पर सुमानी लेकर पहुंची हैं. पहले वीकेंड में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने के बाद दूसरे वीकेंड में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के पैमाने को हिला कर रख दिया. धुरंधर' ने दूसरे वीकेंड में 148 करोड़ कलेक्शन के साथ ही कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. इस फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन महज 10 दिनों में 552.70 करोड़ रुपये पार कर गया है.

---- समाप्त ----
