अक्षय कुमार बोले-'कैसे झूठ बोल दूं कि बॉलीवुड में ड्रग्स की समस्या एग्जिस्ट नहीं करती'

बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पिछले कई दिनों से खबरों में बना हुआ है. दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों से एनसीबी ने पूछताछ भी की. अब एक्टर अक्षय कुमार ने इस पर रिएक्ट किया है. अक्षय कुमार ने लिखा- बहुत दिनों से मन में कुछ बात थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, किससे कहूं. आज सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं. #DirectDilSe.

अक्षय कुमार ने शेयर किया वीडियो

वीडियो में अक्षय कुमार बोल रहे हैं- 'आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूं. पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सी बातें आई मन में कहने के लिए लेकिन हर तरफ इतनी निगेटिविटी है कि समझ में नहीं आता है क्या, कितना और किससे बोलूं. देखिए स्टार्स भले ही हम कहलाते हैं लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है. हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं हैं, हमने फिल्मों के जरिए हमारे देश के कल्चर हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है.'

'जब- जब हमारे देश की जनता के सेंटीमेंट्स की बात आई, आप लोग जैसे भी महसूस कर रहे थे, इतने सालों से फिल्मों ने उसे दिखाने की कोशिश की. चाहे वो एंग्रीयंगमैन वाला आक्रोश हो, या फिर करप्शन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो हर ईश्यू को सिनेमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की.'

सुशांत के निधन के बाद बहुत इश्यूज सामने आए: अक्षय

आगे अक्षय ने कहा- 'ऐसे में अगर आज आपके सेंटीमेंट में गुस्सा है तो वो गुस्सा भी हमारे सर माथे पर. सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन के बाद से ऐसे बहुत से इश्यूज सामने आए हैं. जिन्होंने हमें भी उतना ही दर्द दिया है जितना आप सभी को. इन मुद्दों ने हमें अपने गिरेबान में झांकने को मजबूर किया है. हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है जिन पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है.'

Bahot dino se mann mein kuch baat thi lekin samajh nahi aa raha tha kya kahoon, kisse kahoon. Aaj socha aap logon se share kar loon, so here goes... #DirectDilSe 🙏🏻 pic.twitter.com/nelm9UFLof