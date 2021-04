अक्षय-सुनील ने किया ऑक्सीजन का इंतजाम, अजय देवगन ने लगवाए बेड, मदद को आगे आए स्टार्स

देश में कोरोनावायरस की दूसरी लहर आ चुकी है. ऐसे में कोविड-19 से लोग जंग लड़ रहे हैं. केसेस लगातार बढ़ रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी, अजय देवगन और अक्षय कुमार ने लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है. सुनील शेट्टी ने एक ऑर्गेनाइजेशन संग हाथ मिलाया है जो फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रही है. इस बात की जानकारी सुनील शेट्टी ने ट्विटर के जरिए फैन्स को दी है.

सुनील शेट्टी का ट्वीट

सुनील शेट्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हम सभी एक टेस्टिंग टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण है, लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं. फीड माई सिटी संग हाथ मिलाकर मैं खुश हूं और खुद को भाग्यशाली मान रहा हूं, ये लोग फ्री में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दे रहे हैं."

We are going through some testing times, but a ray of hope in this is the way our people have joined hands to help each other. I am grateful to be a part of this initiative along with @FeedMyCity1, an initiative of #KVNFoundation, to provide free oxygen concentrators. pic.twitter.com/uhOrvn6tZA