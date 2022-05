पीएम मोदी के लिए बर्लिन में बच्चे ने गाया देशभक्ति गीत, अक्षय कुमार बोले- दिल खुश हो गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूरोप ट्रिप पर हैं. ऐसे में वह अलग-अलग लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं. पीएम मोदी ने एक बच्चे के साथ अपना वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में एक छोटा लड़का उनके साथ खड़ा था और उन्हें देशभक्ति गीत गाकर सुना रहा था. वीडियो में बच्चा हे जन्मभूमि भारत गाने को गा रहा है. उसके साथ पीएम मोदी चुटकी बजाते हुए नजर आ रहे हैं.

अक्षय ने की मोदी की तारीफ

पीएम मोदी ने इस वीडियो में बच्चे के कंधे पर अपना हाथ भी रखा हुआ है. वीडियो के अंत में मोदी बच्चे को दुआएं और प्यार देते हैं. साथ ही उसकी तारीफ भी करते हैं. साथ ही उसे आशीर्वाद भी देते हैं. मोदी का यह अंदाज और बच्चे का टैलेंट सुपरस्टार अक्षय कुमार को काफी पसंद आ गया है. उन्होंने इस वीडियो की तारीफ की है.

अक्षय कुमार ने लिखा, 'दिल खुश हो गया इस बच्चे के देशप्रेम के इतने प्यारे अंदाज को देखकर. नरेंद्र मोदी जी आपने उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल दे दिया है.' नरेंद्र मोदी की यूरोप ट्रिप की शुरुआत सोमवार, 2 मई से हुई है. वह अभी जर्मनी के बर्लिन में हैं. मोदी अपनी इस ट्रिप में तीन देशों की यात्रा करने वाले हैं.

दिल ख़ुश हो गया इस बच्चे के देशप्रेम के इतने प्यारे अन्दाज़ को देख के. @narendramodi ji you gave him the moment of his life 👍🏻pic.twitter.com/2sVeYKlcmr