स्कॉटलैंड में चल रही बैल बॉटम की शूटिंग, वायरल हुईं अक्षय कुमार की तस्वीरें

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'बैल बॉटम' की शूटिंग के दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों ने फिल्म को लेकर फैन्स में एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया है. वायरल हो रही इन तस्वीरों में अक्षय ब्लू ब्लेजर राउंडनेक स्वेटशर्ट और ब्राउन ट्राउजर पहने नजर आ रहे हैं.

वहीं एक अन्य तस्वीर में वह ब्लैक स्वेटर और ग्रे जैकेट पहने नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर से सामने आई हैं. पिछले महीने अक्षय लारा दत्ता और हुमा कुरैशी के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए थे. वह अपनी फिल्म बैल बॉटम की शूटिंग के लिए रवाना हुए थे. वाणी कपूर इस फिल्म में फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी.

वाणी 2 सितंबर को एयरपोर्ट पर नजर आई थीं और वह लंदन में अपनी बाकी की टीम को ज्वॉइन करेंगी. फिल्म के बारे में बात करें तो ये एक स्पाय थ्रिलर बेस्ड फिल्म होगी जो कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित है. फिल्म का निर्देशन रंजीत एम तिवारी कर रहे हैं और इसके 2 अप्रैल 2021 को रिलीज होने की बात अब तक कही जा रही है. बैल बॉटम उन सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिसकी शूटिंग लॉकडाउन के बाद शुरू कर दी गई है.

