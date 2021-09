मालदीव में बेटे संग अजय देवगन ने बिताए कीमती पल, शेयर की थ्रोबैक फोटो

अजय देवगन को अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है. अभिनेता को सितंबर की शुरुआत में मालदीव में अपने बेटे युग के साथ समय बिताने का मौका भी मिला. वहां अजय into the Wild with bear grylls की शूटिंग कर रहे थे. अजय ने अपने इस ट्रिप की एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है, जिसमें उनके साथ बेटे युग नजर आते हैं.

अजय ने मालदीव में अपने बेटे युग का 11 वां जन्मदिन मनाया था. जहां उनका पूरा परिवार मौजूद था. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए मालदीव की यादों को ताजा किया, उन्होंने कैप्शन में लिखा- युग ने मुझे लाइफ जैकेट की तरह पहना हुआ है. सितंबर के हमारे शॉर्ट ब्रेक की ये छोटी सी यात्रा मेरे लिए निर्णायक क्षणों में से एक है.

काजल अग्रवाल के प्रेग्नेंट होने की चर्चा, नागार्जुन की फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस करेंगी रिप्लेस!



Yug wearing his safety jacket, that’s me, when we hit the waters at Maldives... A few of the many defining moments that we had during our short September break. pic.twitter.com/HMtXq7ER88