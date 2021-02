जब काजोल ने मीडियावालों को दिया शादी के वेन्यू का गलत पता, जानें क्या थी वजह

एक्टर अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड के पावर कपल हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. 24 फरवरी 1999 को काजोल और अजय देवगन शादी के बंधन में बंधे. उनकी शादी काफी सिंपल और सीक्रेट तरीके से हुई थी. काजोल और अजय ने अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा था. शादी के बारे में ज्यादा लोगों को पता न चले और प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए काजोल ने मीडियावालों को अपनी शादी गलत पता दे दिया था.

जर्नलिस्ट एस रामचंद्रन ने सोशल मीडिया पर अजय और काजोल को एनिवर्सरी विश करते हुए इसके बारे में बताया. उन्होंने लिखा- 22 साल पहले काजोल ने कुछ मीडिया फ्रेंड्स को अपनी शादी के वेन्यू का फेक एड्रेस दिया था. मैं उनमे से था जो अंदर था, जो छुपते-छुपाते पहुंचा. ये सच में सिंपल फंक्शन था.

काजोल ने क्यों दिया शादी के वेन्यू का गलत पता

मालूम इससे पहले काजोल भी इसके बारे में कई इंटरव्यू में बोल चुकी हैं. कपिल के शो में भी उन्होंने कहा था- हां, मैंने मीडिया को अपनी शादी के वेन्यू का गलत पता दिया था. मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अगर मैं उनको शादी का पता नहीं बताती तो वो कहीं न कहीं से पता लगा ही लेते कि शादी कहां हो रही है. इसलिए मैंने उनको गलत पता दिया था.

So 22 years ago Kajol gave a fake address of her wedding venue to some media friends. I had someone on the inside who got me there chhupke chhupaake. It was such a simple function.

Happy anniversary #AjayDevgn and #Kajol @ajaydevgn @itsKajolD pic.twitter.com/4Iy7msEAKC