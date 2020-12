स्टूडेंट ने सनी लियोनी को कॉलेज फॉर्म में बताया था मां, एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन

ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है जब आधार कार्ड, वोटर लिस्ट या राशन कार्ड जैसे सरकारी कागजात में गड़बड़ियों की खबरें सामने आई हैं. कई बार खबरें आती हैं कि फिल्मी स्टार्स का नाम किसी वोटर लिस्ट या फिर आधार कार्ड में देखने को मिला है. तो वहीं कई बार कॉलेज की टॉपर्स की लिस्ट में बॉलीवुड के स्टार्स के नाम देखने को मिल जाते हैं. लेकिन हद तो तब हो गई जब बिहार के एक छात्र ने एक्ट्रेस सनी लियोनी और एक्टर इमरान हाशमी को अपने मां-बाप बता दिया.

सनी लियोनी ने दिया फनी रिएक्शन

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक छात्र के कॉलेज फॉर्म की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई. इस छात्र ने सनी लियोनी का नाम अपनी मां के तौर पर दर्ज किया है तो वहीं इमरान हाशमी को अपना पिता बताया है. बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के एक छात्र ने फॉर्म में सनी लियोनी का नाम लिखा. कॉलेज के एडमिट कार्ड में सनी लियोनी और इमरान हाशमी का नाम देखा तो कॉलेज का स्टाफ चौंक गया.

एडमिट कार्ड में धनराज महतो कॉलेज के छात्र कुंदन कुमार ने अपने फॉर्म में मां का नाम सनी लियोनी और पिता का नाम इमरान हाशमी और पता मुजफ्फरपुर शहर स्थित चतुर्भुज स्थान लिखा है. खबर के वायरल होने के बाद इमरान हाशमी ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया था. अब इस पर सनी लियोनी का भी रिएक्शन सामने आया है. सनी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया, 'ये बच्चा शानदार हैं, इतना बड़ा सपना देखने का एक अपना ही तरीका है इसका, हाहाहा.'

This kids awsome !!!!! Way to dream big :)))))))) XO hahahaha https://t.co/VEkTnsv4VT