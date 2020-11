साइना नेहवाल की बायोपिक से परिणीति चोपड़ा का लुक आया सामने, वायरल

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा बैडमिंटन प्लेअर साइना नेहवाल की बायोपिक में नजर आने वाली हैं. अब फिल्म से साइना का एक लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. साइना नेहवाल ने भी परिणीति का ये लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है. फोटो शेयर कर उन्होंने परिणीति को अपने जैसा बताया.

साइना के लुक में परिणीति

साइना ने लिखा- मेरे जैसी परिणीति चोपड़ा.😍 #sainamovie 👍👍. फोटो में परिणीति के लुक की बात करें तो वो छोटे बालों में हेयरबैंड लगाए दिख रही हैं. चेहरे पर वो खेल का जुनून साफ देखने को मिल रहा है. परिणीति का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बयां कर रहा है.

देखें: आजतक LIVE TV

कड़ी मेहनत कर रहीं परिणीति

बता दें कि परिणीति चोपड़ा, साइना नेहवाल के किरदार में ढलने की पूरी कोशिश कर रही हैं. उन्होंने बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेने के अलावा साइना की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की है. वो साइना से मिलती रहती हैं. साइना नेहवाल की बायोपिक में इससे पहले श्रद्धा कपूर को लिया गया था. लेकिन बाद में श्रद्धा की जगह ये फिल्म परिणीति चोपड़ा की झोली में आ गिरी.

This is going to be huge 🔥#Saina 🏸@ParineetiChopra @NSaina pic.twitter.com/YIaF4znKyV