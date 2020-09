मुंबई पहुंचीं कंगना, क्या होंगी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन?

एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई हैं. एयरपोर्ट पर कंगना के समर्थन और विरोध में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं. इसी बीच ऐसी भी खबरें हैं कि शायद कंगना को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जा सकता है.

मुंबई में होम क्वारंटीन को लेकर ये है नियम?

दरअसल, मुंबई में होम क्वारंटीन को लेकर ये नियम है कि अगर कोई भी मुंबई में एयरपोर्ट के माध्यम से पहुंता है तो या तो उन्हें ये दिखाना पड़ता है कि वो 7 दिन के भीतर मुंबई से वापस जाने वाले हैं. और अगर वो ये नहीं दिखा पाते हैं तो उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन का ठप्पा लगाया जाता है.

बता दें कि बुधवार सुबह कंगना कनौत सड़क रास्ते से मडी से चंडीगढ़ पहुंचीं. वहां से कंगना ने मुंबई के लिए फ्लाइट ली. तकरीबन 2.50 बजे कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई. एयपोर्ट पर कंगना को पीछे के रास्ते से निकाला गया. क्योंकि एयरपोर्ट पर कंगना के समर्थन और विरोध में काफी भीड़ जमा हुई थी.

कंगना की इश पूरी जर्नी के दौरान उन्हें केंद्र सरकार ने Y प्लस सिक्योरिटी कवर दिया है. कंगना को ये सुरक्षा तब मिली जब उन्होंने ये डर जताया कि मुंबई जाने पर उन्हें खतरा है. उन पर अटैक हो सकता है. क्योंकि उन्हें हमले की धमियां मिल रही हैं.

वहीं दूसरी तरफ आज बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया. बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना रनौत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक लगाई. इसके बाद बीएमसी वहां से चली गई.

I am never wrong and my enemies prove again and again this is why my Mumbai is POK now #deathofdemocracy 🙂 pic.twitter.com/bWHyEtz7Qy