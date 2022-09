जीजा जी की जीत पर खुश हुए अभिषेक बच्चन, बोले- 'आप लगते हो न्यूकमर'

अभिषेक बच्चन अपने जीजा जी कुणाल कपूर के लिए चियरलीडर बन गए हैं. कुणाल को ओटीटी के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है. लेकिन असल में कुणाल कपूर एक्टिंग में 17 साल पहले ही डेब्यू कर चुके थे. इस बात को जब कुणाल ने ट्वीट कर जाहिर किया तो अभिषेक बच्चन एक अच्छे दोस्त और रिलेटिव की तरह अपने जीजा को सपोर्ट करते नजर आए.

17 साल बाद मिला कुणाल को डेब्यू अवॉर्ड

कुणाल कपूर को 17 साल बाद द एम्पायर वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर डेब्यू का अवॉर्ड मिला है. ये एक पीरियड ड्रामा वेब सीरिज है, जो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अगस्त में रिलीज हुई थी. इस वेब सीरीज में कुणाल के साथ शबाना आजमी, डीनो मोरिया, दृष्टि धामी और आदित्य सील भी थे. सीरीज में कुणाल ने बाबर का रोल प्ले किया था. ये कुणाल की पहली वेब सीरीज थी. अवॉर्ड मिलने के बाद कुणाल ने अपनी खुशी फैंस के साथ शेयर की.

कुणाल ने ट्विटर पर अवॉर्ड मिलने की खुशी को फैंस से शेयर किया. कुणाल ने लिखा- ''जाहिर है, हर चीज के लिए दूसरी बार भी होता है! किसने सोचा होगा कि 17 साल बाद मैं फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार जीतूंगा! आपको सभी को धन्यवाद.'' इसी के साथ कुणाल ने पूरी टीम को भी शुक्रिया अदा किया.

Apparently, there is a second time for everything too! Who would have thought 17 years later I’d win a best debut acting award AGAIN! Thank you #ottplayawards2022 @htcity

Thank you @EmmayEntertain @nikkhiladvani @mitaksharakumar for this fantastic opportunity in The Empire 🤗 pic.twitter.com/1Oyv3BeqT4