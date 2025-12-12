अभिषेक बच्चन ने खरीदे अवॉर्ड्स? बोले- खरीदने होते तो 25 साल पहले करता ये काम

अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन पिछले कुछ वक्त से क्रिटिक्स और फैंस के फेवरेट बने हुए हैं. उनका काम लगातार ऑडियंस के दिलों को छू रहा है. अभिषेक को कुछ महीनों पहले अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर अवॉर्ड भी मिला. लेकिन इंटरनेट पर मौजूद कुछ यूजर्स को उनकी जीत रास नहीं आई.

अवॉर्ड खरीदने के आरोपों पर क्या बोले अभिषेक?

अभिषेक को उनकी फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर, 2024 का अवॉर्ड मिला था. ये उनके 25 साल से एक्टिंग करियर में पहला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड भी था, जिसे पाकर वो इमोशनल हुए. मगर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अभिषेक पर अवॉर्ड खरीदने जैसे आरोप लगाए. अभिषेक भी अपने ऊपर लगे इस आरोप पर चुप नहीं बैठे थे, उन्होंने भी उस यूजर को जमकर फटकारा था.

अब अभिषेक ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर दोबारा बात की और बताया क्यों उन्होंने उस यूजर को उनके कमेंट्स के लिए फटकारा था. एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा, 'अगर आप मेरा जवाब पढ़ेंगे, तो मैंने कहा था कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है और आज हम सभी के पास इसे दिखाने का जरिया है, जो कि ठीक है. एक एक्टर के तौर पर मेरा काम ऑडियंस की बात सुनना है और अगर किसी चीज में सुधार की जरूरत है, तो आप अपने काम के जरिए वो सुधार लाते हैं.'

'लेकिन अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप मुझ पर अवॉर्ड खरीदने या पीआर करने का आरोप लगा रहे हैं, तो ये गलत है. आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपको पढ़ने वालों के लिए आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं. लोग ये भी भूल जाते हैं कि मैं अपने दादाजी की वजह से जाना जाता हूं, जो एक फेमस कवि थे. मेरे एक और दादाजी भी थे जो बहुत फेमस थे और दोनों जर्नलिस्ट थे. इसलिए मैं जर्नलिस्ट्स के परिवार से आता हूं. मैंने अपनी मां की तरफ से जर्नलिज्म को बहुत करीब से देखा है. आपके माध्यम से ही मुझे नैतिकता और जिम्मेदारियों की समझ आई. इसीलिए मैंने जवाब दिया था.'

क्यों फूटा अभिषेक बच्चन का गुस्सा?

अभिषेक ने आगे इस बारे में भी बात की जब लोगों ने उनसे ट्रोल्स को नजरअंदाज करने के लिए भी कहा. एक्टर ने कहा कि कोई भी इंसान बिना कारण जाने किसी पर भी अवॉर्ड खरीदने जैसे आरोप नहीं लगा सकता. वो अपनी कोई राय रख सकता है, मगर ऐसी बातें कहकर उनकी इमेज को खराब नहीं कर सकता.

अभिषेक बच्चन ने अंत में अवॉर्ड खरीदने की बात पर कहा, 'अगर अवॉर्ड खरीदे जा सकते हैं, तो मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग क्या करते हैं. लेकिन अगर मैं अवॉर्ड खरीद सकता, तो मैंने इसे 25 साल पहले ही खरीद लिया होता. सचमुच, जैसा कि आपने कहा, मुझे 3-4 बार नॉमिनेट किया गया है, मैं इसे तब भी खरीद सकता था. अगर पीआर से अवॉर्ड जीते जा सकते, तो मैंने वो 25 साल पहले ही कर लिया होता. कोई भी इंसान जिसने स्ट्रगल किया है, कड़ी मेहनत की है और डेडीकेटेड रहा है. और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उन्हें इतनी आसानी से राइटऑफ कर देना गलत है. ये सही नहीं है और इसे खत्म होना ही होगा.'

बात करें अभिषेक बच्चन के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्टर जल्द शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. ये फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी, जिसका फर्स्ट लुक टाइटल रिवील हो चुका है.

