अभिषेक बच्चन से बोला यूजर- आपकी खूबसूरत बीवी ऐश्वर्या को देख होती है जलन, मिला मजेदार जवाब

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन भले ही अपने पिता अमिताभ बच्चन जैसा नाम ना कमा पाए हों मगर इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वे एक शानदार कलाकार हैं और साथ में वे एक अच्छे इंसान भी हैं. अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड के मोस्ट डीसेंट एक्टर्स में से एक माना जाता है जो आजतक विरले ही किसी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ते नजर आए होंगे. मगर सोशल मीडिया पर अगर ट्रोल्स को जवाब देने की बारी आती है तो उससे अभिषेक बच्चन कभी भी पीछे नहीं हटते हैं. हाल ही में उन्होंने एक ऐसे ही ट्रोल्स को करारा जवाब दिया जो उनकी पर्सनल लाइफ पर गैर-जरूरी कमेंट कर रहा था.

दरअसल हाल ही में अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल का ट्रेलर रिलीज किया गया. इस पर एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि- तुम किसी काम के भी नहीं हो दोस्त. सिर्फ तुम्हारी जिस एक चीज से मैं जलता हूं वो ये है कि तुम्हें इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है. अभिषेक भी कहां पीछे हटने वाले थे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में ट्विटर यूजर की टांग खींची. उन्होंने लिखा- आपकी राय के लिए शुक्रिया. मगर मैं तो ये जानने के लिए जिज्ञासू हूं कि आप किसके बारे में बात रहे हैं? क्योंकि आपने तो सभी को टैग कर दिया है. मैं जानता हूं कि इलियाना और निक्की तो शादीशुदा हैं नहीं. तो बचा मैं, अजय, कूकी और सोहम. लगता है डिज्नी का भी मैरिटल स्टेटस चेक करना पड़ेगा.

Ok. Thank you for your opinion. Just curious.. who are you referring to because you’ve tagged a whole load of people? I know Ileana & Niki aren’t married that leaves the rest of us (Ajay, Kookie, Sohum) soooo...

P.S- will get back to you about @DisneyplusHSVIP ‘s marital status.