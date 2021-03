Scam 2003: हंसल मेहता दिखाएंगे 20 हजार करोड़ का घोटाला, अब्दुल करीम की Inside Story

पिछले साल डायरेक्टर हंसल मेहता ने देश को आजादी के बाद हुए सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले बारे में बताया था. उनकी सीरीज Scam 1992 ने सभी को इंप्रेस किया था और फिल्म के कलाकार भी रातोरात ही फेमस हो गए. अब उस सफलता के बाद उस सीरीज का सेकेंड सीजन आने को तैयार खड़ा है. इस बार हंसल मेहता दर्शकों को 2003 का 20 हजार करोड़ वाला घोटाला बताने वाले हैं. सीरीज को नाम दिया गया है- Scam 2003: The Curious Case of Abdul Karim Telgi

स्कैम 2003 में क्या होने वाला है?

इस नई सीरीज के जरिए 2003 में हुए स्टैंप घोटाले की इनसाइड स्टोरी बताई जाएगी. दिखाया जाएगा कि कैसे आरोपी अब्दुल करीम तेलगी ने पूरे प्रशसान की आंखों में धूल झोकी थी, कैसे इतना बड़े घोटाले को अंजाम तक पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि ये सीरीज पत्रकार संजय सिंह की किताब रिपोर्टर की डायरी पर आधारित होने वाली है. वहीं इस सीरीज की स्क्रिप्ट के दौरान भी संजय की मदद ली जाएगी. मालूम हो कि स्टैंप घोटाले का पर्दाफाश भी संजय सिंह ने ही किया था. उन्हीं की वजह से अब्दुल करीम को साल 2007 में 30 साल की सजा सुनाई गई थी.

