फिल्म 'जीरो' के फ्लॉप होने पर आनंद एल राय ने तोड़ी चुप्पी, बोले- शाहरुख खान...

आनंद एल राय ने अपनी फिल्म 'जीरो' की कमियों पर बात की और माना कि वह फिल्म में शाहरुख खान की पर्सनैलिटी को शामिल करने की जरूरत को समझ नहीं पाए. जानिए उन्होंने क्या कहा.

X
फिल्म जीरो पर बोले आनंद एल राय (Photo: ITG)
बॉलीवुड डायरेक्टर आनंद एल राय की हाल ही में धनुष और कृति सेनन स्टारर एक दिलचस्प रोमांटिक कहानी 'तेरे इश्क में'  रिलीज हुई थी. जिसे ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब हाल ही में डायरेक्टर ने अपनी फिल्म 'जीरो' लेकर बात की है. जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है.

आनंद एल राय ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ  फिल्म जीरो (2018) में भी काम किया था. इस फिल्म को लेकर बहुत सारे कयास लगाए गए, लेकिन दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. हाल ही में एक बातचीत में आनंद एल राय ने 'जीरो' की कमियों पर बात की और कहा कि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए शाहरुख खान की स्टार पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए.

शाहरुख को लेकर क्या बोले आनंद एल राय?
गलाटा प्लस के साथ बातचीत के दौरान आनंद एल राय ने खुलकर जीरो की कमियों के बारे में बात की. जिसमें शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा लीड रोल में थे. फिल्म के बारे में बात करते हुए आनंद एल राय ने कहा, 'जीरो के साथ चुनौती ये थी कि सुपरस्टार मेरे पास बहुत प्यार से आए, लेकिन मैं यह समझ नहीं पाया कि उनकी पर्सनैलिटी को फिल्म में शामिल करने की जरूरत थी. मैं एक बड़े एक्टर के साथ काम कर रहा था, फिर भी मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे उस पर्सनैलिटी का ध्यान रखना चाहिए था.'

आनंद एल राय ने आगे कहा कि उन्हें स्क्रीन पर कैरेक्टर की गहराई को स्टार की मौजूदगी के साथ मिलाने में मुश्किल हुई. 'तनु वेड्स मनु' के डायरेक्टर ने विस्तार से बताया, 'शायद मैं अपने किरदारों में उस स्टारडम को पिरोने में माहिर नहीं हूं. मैं खोया हुआ महसूस कर रहा था; मुझे सही दिशा का पता नहीं था.'

नतीजा कुछ और होता- आनंद एल राय
फिल्ममेकर ने शाहरुख खान की तारीफ भी की और बताया कि उन्हें 'जीरो' बनाने का अनुभव अपने खुद के काम से ज्यादा मजेदार लगा. आनंद एल राय ने कमेंट किया, 'मैं इस प्रोसेस का मजा ले रहा था, और मुझसे ज्यादा शाहरुख ले रहे थे. ये बाद में परेशान करने वाला हो गया, क्योंकि हम में से किसी एक को रुककर ये मानना ​​चाहिए था, 'यहां एक स्टार है. उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया और मैं इसे पहचान नहीं पाया. शायद नतीजा अलग होता.'

आनंद एल राय की बात करें तो उन्होंने तनु वेड्स मनु, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, अतरंगी रे जैसी फिल्में भी बनाई हैं. 

