मोना सिंह के पिता का रोल करेंगे आम‍िर खान, हैप्पी पटेल की कहानी कर दी रिवील!

हैप्पी पटेल को लेकर आमिर खान का खुलासा (Photo: Atul Kumar Yadav/Arun Kumar)
हैप्पी पटेल को लेकर आमिर खान का खुलासा (Photo: Atul Kumar Yadav/Arun Kumar)

एजेंडा आजतक 2025 में सुपरस्टार आमिर खान ने शिरकत की. यहां उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'हैप्पी पटेल' को लेकर बात की. आमिर ने बताया कि एक्टर वीर दास स्टारर इस कॉमेडी फिल्म में एक्ट्रेस मोना सिंह भी अहम रोल निभा रही हैं. मोना, फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में आमिर की मां के रोल में थीं. अब आमिर खान उनके पिता का रोल में नजर आएंगे.

फिल्में प्रोड्यूस कर रहे आमिर खान

आमिर खान ने बताया कि वो इस समय ढेरों फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसे में उनसे कहा गया कि फैंस की शिकायत है कि अब आमिर खान अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के बाद सिर्फ फिल्में ही बना रहे हैं. वो पिक्चर में बस कैमियो ही करते हैं. इसपर एक्टर ने कहा, 'इसी साल तो सितारे जमीन पर आई है. अभी मैं कहानियां सुन रहा हूं, एक एक्टर के तौर पर. ये निर्णय लेने के लिए कि अगली फिल्म कौन-सी होगी. एक-दो कहानियां बड़ी अच्छी आई भी हैं. इसके अलावा मेरे प्रोडक्शन हाउस में 3-4 फिल्में बन रही हैं.'

उन्होंने बताया, 'हैप्पी पटेल आ रही है. लाहौर 1947, जिसमें सनी देओल हैं, शबाना आजमी हैं, प्रीति जिंटा हैं. राज संतोषी डायरेक्टर हैं उसके. और एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है एक दिन. इसके डायरेक्टर नए हैं, सुनील पांडे. जुनैद मेरे बेटे उसमें लीड रोल कर रहे हैं. और साई पल्लवी उसमें हैं. बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं साउथ की. तो ये तीन-चार फिल्में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो अगले साल आएंगी. हैप्पी पटेल तो अभी जनवरी में आ रही हैं. फिर अगले 2-3 महीने में सारी फिल्में आएंगी एक-एक करके.'

मोना सिंह के पिता का रोल निभाएंगे आमिर?

हैप्पी पटेल के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने कहा, '(हैप्पी पटेल) फुल कॉमेडी है. वीर दास हैं. मोना सिंह, जो लाल सिंह चड्ढा में मेरी मां बनी थीं, इसमें मैं उनका फादर बना हूं. अरे देखिए एक्टर का मतलब ही वो होता है कि आप वो किरदार करें, जो आप न हों.'

आगे आमिर ने कहा, 'मुझे अक्सर अजीब लगता है, आजकल पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा हैं कि अगर आप एक एथनिसिटी के नहीं हो तो आपने उस कम्यूनिटी का एक्टर क्यों नहीं लिया. और रियल होना चाहिए. मेरी सोच थोड़ी अलग है. एक्टर वही काम करता है, जो वो नहीं है. अगर मैं 60 साल का हूं और मैं 60 साल का ही रोल कर रहा हूं तो मैं अपने ही आंगन में खेल रहा हूं. लेकिन अगर मैं 60 साल का हूं और मैं 25 साल का किरदार का रोल कर रहा हूं, तब मैं एक्टिंग कर रहा हूं. मैं अलग बनकर दिखा रहा हूं आपको. तो एक्टिंग वही होती है, जो आप नहीं हैं, वो आप करके दिखा रहे हैं. उसी को तो एक्टर बोलते हैं.'

---- समाप्त ----
