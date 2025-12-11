पैपराजी के सपोर्ट में बोलीं हुमा कुरैशी- हम उनका इस्तेमाल करते हैं...

एजेंडा आजतक 2025 के दूसरे दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपने फिल्मी करियर और पैपराजी पर बात की. हुमा से पूछा गया कि उनकी पैप्स को लेकर क्या राय है? मालूम हो कि पिछले दिनों जया बच्चन ने एक इवेंट में पैपराजी को लेकर विवादित बयान दिया था. कई लोग उनकी बातों से नाखुश भी थे. ऐसे में हुमा, जो बॉलीवुड का एक अहम हिस्सा हैं, उनका पैप्स संग कैसा रिश्ता है? इसपर एक्ट्रेस ने अपनी राय सामने रखी है.

और पढ़ें

पैपराजी पर क्या बोलीं हुमा कुरैशी?

हुमा ने कहा, 'हर कोई अपना काम कर रहा है. ये एक इकोसिस्टेम है. मैं पैप्स के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी. मगर मुझे लगता है कि अगर हम पूरी मीडिया और ऑडियंस को एक नजरिए से देखें, तो हम सभी की किसी इंसान से सही तरीके से बात करने की जिम्मेदारी है. एक बात करने का तरीका होना चाहिए. हम किसी की बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, या कोई हमसे कुछ जानना चाहता है.'

'जैसे, आप मेरी प्राइवेसी में दखल देना चाहते हैं, तो आप ऐसे सवाल पूछेंगे जो मुझे सही नहीं लगेंगे. या मैंने कोई ऐसी ड्रेस पहनी होगी और आप एक एंगल निकालकर उसे कैप्चर करना चाहेंगे, जो ठीक नहीं है. वो एक सीमा है, जो मुझे लगता है कि लोगों को कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए. लेकिन हम लोग वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं, ये हकीकत है. मैं कुछ नया नहीं कह रही हूं. एक फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर, मैंने वो सबकुछ एक्सपीरियंस किया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने मुझसे बहुत गलत सवाल पूछा था.'

Advertisement

हुमा का फंडा- ना बदतमीजी करो और ना होने दो

हुमा ने आगे ये भी बताया कि वो शुरू-शुरू में अपनी बातों को लेकर थोड़ी सहम जाती थीं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके जवाब अगले दिन ट्रेंड ना हों. मगर आज वो बताती हैं कि वो इन सभी सिचुएशन्स को अच्छे से हैंडल कर लेती हैं. वो गलत सवाल पूछने वालों को बिना झिझक टोंक देती हैं. हुमा के मुताबिक, ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी है. एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मेरा मानना सिंपल है, ना बदतमीजी करो और ना होने दो.'

हुमा ने पैप्स संग अपने रिश्ते पर कहा, 'मेरा पैप्स संग काफी हेल्थी रिश्ता है. मुझे लगता है कि वो भी जरूरी हैं. झूठ नहीं बोलूंगी मगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जब हमें हमारी फिल्म प्रमोट करनी होती है या हमारी जिंदगी से किसी पहलू को बाहर लाना होता है. कई बार हुआ है जब हमें हमारी फिल्म प्रमोट करानी होती है, तो हम उन्हें प्रीमियर पर बुलाते हैं. जब हम कहीं स्पॉट होना चाहते हैं, तो हम उन्हें कॉल करते हैं. मैं उनपर सारा दोष नहीं डालना चाहूंगी.'

'पर्सनली, मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है. कई बार, जब मैं अच्छी नहीं दिखती हूं तो मैं उनसे कह देती हूं कि मेरी फोटो मत डालना. तो, पैप्स भी कहते हैं कि ठीक है मैम, कोई बात नहीं. आप जाओ. लेकिन वो मेरा पर्सनल एस्पीरियंस है. मगर मैं 10-12 सालों से काम करती आ रही हूं, इसलिए मेरे रिश्ते ऐसे बने. हो सकता है कि किसी और के साथ ऐसा ना बन पाया हो. कई बार मेरे भी गलत एंगल से फोटो लिए हैं. लेकिन अब मैं उन्हें रोककर बोल देती हूं कि आप ऐसा मत करें.'

---- समाप्त ----