scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

83 साल के अमिताभ बच्चन, दिमाग-शरीर ने दिया जवाब, काम करना हो रहा मुश्किल

अमिताभ बच्चन की उम्र 83 साल की है. उन्होंने बताया कि एक दिन वो सुबह साढ़े 5 बजे तक काम करते रहे, क्योंकि उनका ब्लॉक अपडेट नहीं हो पाया था. अमिताभ ने अपने इमोशन्स और रूटीन पर भी बात की.

Advertisement
X
अमिताभ बच्चन ने सुनाई आपबीती (Photo: Screengrab)
अमिताभ बच्चन ने सुनाई आपबीती (Photo: Screengrab)

भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन अपने वर्क एथिक्स के लिए जाने जाते हैं. 83 की उम्र होने के बावजूद वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम कर रहे हैं. खुद को एक्टिव रखने के लिए हेल्दी डायट और हल्का-फुल्का वर्कआउट जरूर करते हैं. पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, अमिताभ का शरीर और दिमाग जवाब दे रहा है, ऐसा हम नहीं, बल्कि एक्टर ने खुद कहा है. 

अमिताभ, अक्सर ही अपने व्लॉग में पर्सनल लाइफ अपडेट्स देते नजर आते हैं. फैन्स के साथ कनेक्टेड रहने और बातचीत करने का ये उनका तरीका है. हाल ही के लेटेस्ट पोस्ट में अमिताभ ने बताया कि उनका वर्क शिड्यूल इतना डिमांडिंग है कि एक पूरी रात उन्होंने काम किया. सुबह साढ़े 5 बजे वो व्लॉग अपडेट करने बैठे. 

अमिताभ ने लिखी पोस्ट
अमिताभ ने लिखा- सुबह साढ़े 5 बजे तक काम कर रहा था. भूल गया था कि व्लॉग का भई काम रहता है. बहुत सारे लोगों को जवाब भी देना बचा है. इसलिए मैं उसके लिए माफी मांगता हूं और बुरा भी लग रहा है. लेकिन मैं अपने EF के लिए बुरा बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हूं तो इंसान ही. 

सम्बंधित ख़बरें

Aishwarya Rai rocks pantsuit at an event
बेटी आराध्या के खातिर कम फिल्में कर रहीं ऐश्वर्या, बोलीं- इनसिक्योरिटी... 
agastya nanda in ikkis trailer
धर्मेंद्र संग किया बॉलीवुड डेब्यू, हीमैन को यादकर इमोशनल हुए अगस्त्य  
'शादी सबसे बड़ी गलती, अमिताभ कह सकते हैं', क्यों बोलीं जया बच्चन 
Jaya Bacchan with Amitabh
Amitabh से कितनी अलग है पर्सनैलिटी? Jaya ने दिया जवाब 
Jaya Bachchan applauds grandson Agastya Theatrical debut Ikkis trailer
बिग बी से कितनी अलग पर्सनैलिटी? जया बोलीं- वो अपनी राय... 

अमिताभ ने एक और पोस्ट में लिखा कि वो इमेजेज और फीलिंग्स के लिए कभी-कभी खुशी महसूस करते हैं. पिछले कुछ दिनों से उनके सामने पुरानी कुछ इमेजेज और फीलिंग्स चल रही हैं. दिनचर्या को लेकर दिमाग और बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं. लेकिन लोग कहते हैं कि 'द शो मस्ट गो ऑन'. पर कभी-कभी मैं स्ट्रगल सच में कर रहा हूं. 

Advertisement

कुछ दिनों पहले अमिताभ ने अपने जिगरी दोस्त धर्मेंद्र के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर की थी. 24 नवंबर के दिन धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कहा. देओल परिवार अबतक सदमे में है. अमिताभ ने धर्मेंद्र के जाने पर दुख जताया था. उन्होंने लिखा था कि धर्मेंद्र की जगह मेरे दिल में कोई और नहीं ले सकता. उनकी जगह उन्हीं की रहेगी. बता दें कि अमिताभ और धर्मेंद्र बहुत अच्छी दोस्ती शेयर करते थे. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन को आखिरी बार फिल्म Kalki 2898 AD में देखा गया था. इसमें उन्होंने अश्वथामा का किरदार अदा किया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement