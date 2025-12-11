83 साल के अमिताभ बच्चन, दिमाग-शरीर ने दिया जवाब, काम करना हो रहा मुश्किल

भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन अपने वर्क एथिक्स के लिए जाने जाते हैं. 83 की उम्र होने के बावजूद वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम कर रहे हैं. खुद को एक्टिव रखने के लिए हेल्दी डायट और हल्का-फुल्का वर्कआउट जरूर करते हैं. पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, अमिताभ का शरीर और दिमाग जवाब दे रहा है, ऐसा हम नहीं, बल्कि एक्टर ने खुद कहा है.

और पढ़ें

अमिताभ, अक्सर ही अपने व्लॉग में पर्सनल लाइफ अपडेट्स देते नजर आते हैं. फैन्स के साथ कनेक्टेड रहने और बातचीत करने का ये उनका तरीका है. हाल ही के लेटेस्ट पोस्ट में अमिताभ ने बताया कि उनका वर्क शिड्यूल इतना डिमांडिंग है कि एक पूरी रात उन्होंने काम किया. सुबह साढ़े 5 बजे वो व्लॉग अपडेट करने बैठे.

अमिताभ ने लिखी पोस्ट

अमिताभ ने लिखा- सुबह साढ़े 5 बजे तक काम कर रहा था. भूल गया था कि व्लॉग का भई काम रहता है. बहुत सारे लोगों को जवाब भी देना बचा है. इसलिए मैं उसके लिए माफी मांगता हूं और बुरा भी लग रहा है. लेकिन मैं अपने EF के लिए बुरा बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हूं तो इंसान ही.

अमिताभ ने एक और पोस्ट में लिखा कि वो इमेजेज और फीलिंग्स के लिए कभी-कभी खुशी महसूस करते हैं. पिछले कुछ दिनों से उनके सामने पुरानी कुछ इमेजेज और फीलिंग्स चल रही हैं. दिनचर्या को लेकर दिमाग और बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं. लेकिन लोग कहते हैं कि 'द शो मस्ट गो ऑन'. पर कभी-कभी मैं स्ट्रगल सच में कर रहा हूं.

Advertisement

कुछ दिनों पहले अमिताभ ने अपने जिगरी दोस्त धर्मेंद्र के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर की थी. 24 नवंबर के दिन धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कहा. देओल परिवार अबतक सदमे में है. अमिताभ ने धर्मेंद्र के जाने पर दुख जताया था. उन्होंने लिखा था कि धर्मेंद्र की जगह मेरे दिल में कोई और नहीं ले सकता. उनकी जगह उन्हीं की रहेगी. बता दें कि अमिताभ और धर्मेंद्र बहुत अच्छी दोस्ती शेयर करते थे.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन को आखिरी बार फिल्म Kalki 2898 AD में देखा गया था. इसमें उन्होंने अश्वथामा का किरदार अदा किया था.

---- समाप्त ----