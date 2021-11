83 Trailer Reaction: ट्रेलर में छाए रणवीर सिंह, दमदार एक्टिंग की तारीफ, फैंस बोले- ऐतिहासिक

बॉलीवुड की मचअवेटेड फिल्म 83 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार है. फिल्म के ट्रेलर में आप 1983 के उस ऐतिहासिक पल को महसूस कर पाएंगे, जब भारत ने अपना सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता था. दिग्गज एक्स क्रिकेटर कपिल देव के लुक में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का लुक रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

कपिल देव से हूबहू मैच हो रहा रणवीर का लुक

फिल्म का ट्रेलर तो दमदार है ही, लेकिन ट्रेलर में रणवीर सिंह का लुक देखकर हर कोई इंप्रेस हो रहा है. ट्रेलर में रणवीर हुबहू कपिल देव की तरह लग रहे हैं. फिल्म में कपिल देव की पत्नी का रोल निभा रहीं दीपिका पादुकोण भी कपिल देव की पत्नी के लुक को जस्टिफाई करती हुई नजर आ रही हैं.

कैसा है 83 का ट्रेलर?

फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो यह आपको क्रिकेट की दुनिया में भारत की उस जर्नी पर लेकर जाएगा, जब वह इतिहास रचते हैं और दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं. इस जर्नी में आप स्ट्रगल, जीत और हार को भी देखेंगे. फिल्म के ट्रेलर को सेलेब्स और फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का ट्रेलर शेयर करके कहा- 83 का ट्रेलर ऐतिहासिक मैच और कभी ना भूल पाने वाली जीत की यादें ताजा कर रहा है. रोंगटे खड़े हो रहे हैं.

'83' TRAILER: WHAT A TRAILER 👍👍👍🔥🔥🔥... #83Trailer brings back memories of the historic match and the unforgettable victory... Goosebumps... https://t.co/ppkYB4kUGD pic.twitter.com/YTJvrEdTl8 — taran adarsh (@taran_adarsh) November 30, 2021

पंकज त्रिपाठी ने ट्रेलर की ट्रेलर की तारीफ

The incredible true story of the underdogs who pulled off the unthinkable!#83Trailer in Hindi Out Now: https://t.co/9u0dhsiK0r



83 RELEASING IN CINEMAS ON 24TH DEC, 2021, in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. Also in 3D.#ThisIs83 — पंकज त्रिपाठी (@TripathiiPankaj) November 30, 2021

फैंस को पसंद आ रहा ट्रेलर

फैंस को फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. फिल्म में कपिल देव के लुक में फैंस रणवीर की काफी तारीफ कर रहे हैं. एक यजूर ने ट्रेलर शेयर करके लिखा- यह रणवीर सिंह नहीं हैं, बल्कि कपिल देव बोल रहे हैं. इसके साथ यूजर ने फायर इमोजी भी लगाई है.

एक दूसर यूजर ने लिखा- रोंगटे खड़े करने वाला. अगर इमोशंस पकड़ लिए तो फिल्म की कोई सीमा नहीं होगी. रणवीर सिंह क्या एक्टर हैं.

Goosebumps and Blockbuster written all over. If the emotions get clicked, the film will have no boundary. What an Actor Ranveer is man. #83Trailer https://t.co/d492jERsSi — JUST A FAN. (@iamsrk_brk) November 30, 2021