scorecardresearch
 

Feedback

भोजपुरी में होगा 'प्यार का पंचायत', रियलिटी शो में दिखेगा दोस्ती-प्यार का सच

भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला बड़ा रियलिटी शो 'प्यार का पंचायत' आ रहा है. शो में 16 कंटेस्टेंट दोस्ती, प्यार और रोमांचित चुनौतियों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. शो का फॉर्मेट एमटीवी के 'स्प्लिट्सविला' जैसा होगा.

Advertisement
X
भोजपुरी रियलिटी शो की होस्ट से मिलिए (PHOTO: Instagram @dimpalsingh99)
भोजपुरी रियलिटी शो की होस्ट से मिलिए (PHOTO: Instagram @dimpalsingh99)

इन दिनों मानों टेलीविजन और ओटीटी में रियलिटी शोज की बाढ़ सी आई हुई है. अब तक हिंदी और इंग्लिश भाषा में कई रियलिटी शोज आ चुके हैं. हिंदी और इंग्लिश के बाद अब भोजपुरी इंडस्ट्री भी बड़े रियलिटी शो की दुनिया में कदम रखने जा रही है. जानकर चौंक गए क्या? चलिए जानते हैं कि इस रियलिटी शो का नाम क्या है और इसकी शूटिंग कब से शुरू होगी. 

भोजपुरी में रियलिटी शो 
भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार ऐसा होना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर कोई रियलिटी शो बनाया जा रहा है. शो का नाम 'प्यार का पंचायत' है. शो 2026 में टेलीविजन और ओटीटी दोनों प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा. रियलिटी शो में करीब 16 कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे. 'प्यार का पंचायत' के कंटेस्टेंट्स दोस्ती, प्यार और रोमांचित चुनौतियों के जरिए अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने रखेंगे.

शो का फॉर्मेट एमटीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला' जैसा होगा. शो के होस्ट भोजपुरी स्टार्स डिंपल सिंह और राहुल दोस्त होंगे. डिंपल और राहुल दोनों ही अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. शो के निर्देशन का जिम्मा बंटी दुबे और सुनील मझी ने संभाला है. शो का निर्माण 7 एंटरटेनमेंट कर रहा है. वहीं प्रोडक्शन मैनेजर अजय निगम हैं. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dimpal Singh (@dimpalsingh99)

सम्बंधित ख़बरें

Kajal Raghwani, Khesari Lal Yadav
2 बच्चों के पिता संग टूटा रिश्ता, एक्ट्रेस को मिली गाली, बोली- डर... 
Vannu Dgreat, Mani Meraj
दूसरे धर्म में रचाई शादी, छोड़कर भागा पति, एक्ट्रेस का रो-रोकर हुआ बुरा हाल 
Khesari lal yadav new film awaidh trailer
फौजी बने खेसारी लाल यादव, रोकेंगे दुश्मनों के 'अवैध' काम  
Dinesh Lal Yadav Nirahua
Nirahua संग अफेयर पर, Amrapali Dubey ने तोड़ी चुप्पी! 
Aamrapali Dubey, Shoaib Ibrahim, Dipika Kakar
शोएब से शादी के बाद दीपिका ने खोई पहचान, आम्रपाली बोलीं- घर पर... 

आगे बढ़ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री 
देखते ही देखते भोजपुरी स्टार्स अपनी पॉपुलैरिटी से बॉलीवुड-टीवी सेलेब्स को टक्कर दे रहे हैं. पवन सिंह, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और निरहुआ जैसे स्टार्स की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलती है. इसलिए ये इंडस्ट्री अब सिर्फ फिल्मों और गानों तक सीमित नहीं रह गई है. रियलिटी शो भोजपुरी भाषा, संस्कृति और पहचान को दर्शकों के सामने नए अंदाज में पेश करेगा. 

'प्यार का पंचायत' के जरिए आज की युवा पीढ़ी को हिंदी रियलिटी शोज जैसा एंटरटेनमेंट अपनी मातृभाषा में मिलेगा. यही नहीं, 'प्यार का पंचायत'  के बाद एआर7 फिल्म्स बिग बॉस की तर्ज पर भी एक शो लाएगा. शो में 15 कलाकार, 4 निर्देशक और एक पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस होगी, जो शो होस्ट करेगी. शो की शूटिंग जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश में शुरू होगी. विनर को ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपये ईनाम के तौर पर दिए जाएंगे. 

आप भोजपुरी में 'स्प्लिट्सविला' और 'बिग बॉस' देखने के लिए तैयार हैं ना?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement