यूपी चुनाव में खुद को चेहरा बताने के 1 दिन बाद प्रियंका गांधी ने कहा- मैं सवालों से चिढ़ गई थी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए खुद को सीएम फेस बताने वाली प्रियंका गांधी ने 1 दिन बाद अपने बयान पर सफाई दी है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि वे सीएम का चेहरा बनने जा रही हैं. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, प्रियंका गांधी ने कहा, "मैं यह नहीं कह रही हूं कि मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का सीएम फेस हूं. मैंने ये सब चिढ़ में कहा क्योंकि मुझसे एक ही सवाल बार-बार पूछा जा रहा था.

बता दें कि प्रियंका ने शुक्रवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का 'युवा घोषणापत्र' जारी करने के बाद एक सवाल में खुद को यूपी का सीएम फेस बताया था. राज्य में सीएम फेस के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि क्या आप यूपी में कांग्रेस पार्टी से किसी और का चेहरा देखते हैं? दिख तो रहा न सब जगह मेरा चेहरा. आप हर जगह मेरा चेहरा देख सकते हैं.

प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना

प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की 80% बनाम 20% टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वह (सीएम योगी) 80% बनाम 20% कह रहे हैं. सच्चाई यह है कि यह 99% बनाम 1% है. सच्चाई यह है कि यूपी सहित इस देश में कुछ बड़े व्यवसायी सरकार के दोस्त हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं.



प्रियंका ने कहा कि हम यूपी में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उस बजट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है? हम उन सवालों को क्यों उठा रहे हैं जिनका यूपी की प्रगति से कोई लेना-देना नहीं है. प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की चुप्पी पर भी सवाल उठाया.

#WATCH | I am not saying that I am the (CM) face (of Congress in the Uttar Pradesh elections)... I said that (you can see my face everywhere) in irritation because you all were asking the same question again & again: Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra on her pic.twitter.com/mDIWc9iG8g